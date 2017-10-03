Скажем кроссоверам «нет»: тест-драйв KIA Cerato

Фото: www.netcarshow.com
Никак не могу понять, почему же, имея в распоряжении чуть больше миллиона рублей, автомобилисты несутся к дилерам и атакуют продавцов бесконечными расспросами о кроссоверах. Оглянитесь вокруг! В шоу-румах красуются симпатичные, столь же практичные и экономичные хетчбэки, универсалы, седаны (нужное подчеркнуть). К примеру, KIA Cerato — прекрасный во всех отношениях автомобиль.
Виктория Базылева

Популярность кроссоверов по всему миру растет со скоростью звука. Автопроизводители то и дело загружают свои модельные ряды новыми SUV на любой вкус и цвет, в то время как покупатели пересчитывают каждую копеечку с надеждой на то, что однажды они пересядут на большую машину, которая придаст им надуманную солидность.

Немного цифр. В первой половине нынешнего года счастливыми обладателями самого продаваемого в линейке KIA кроссовера Sportage стали 12 800 россиян, а куда более дешевому и не менее любопытному корейскому седану KIA Cerato предпочтение отдали немногим меньше 3000 человек.

Его первоначальный ценник, приправленный маркетинговым соусом, составляет 877 410 рублей. За кроссовер же с передним приводом и нескромным аппетитом придется выложить минимум 1 120 900 целковых. Зачем? Чтобы прохватить по легкому бездорожью, да и то не точно? С бордюрами неплохо справится и «Серато». Не верите?

Фото: KIA

Но для начала предлагаю «покрутить» притягательный внешний вид этой машины. Хотя некоторые мои коллеги считают дизайнерское оформление экстерьера седана откровенно скучным. Поспорим?

Присмотритесь к этому соблазнительному изгибу линии крыши, укороченным свесам, стильным дискам и строгому силуэту. Как можно назвать неудачной эту милую мордашку с растянутыми фарами, гармонично сочетающимися с фирменной радиаторной решеткой, так называемой улыбкой тигра? А корма машины? Крупные комбинированные светодиодные фонари и небольшой спойлер, придающий некую дерзость и манящую игривость… Сочно!

Надо сказать, что и над интерьером Cerato корейцы потрудились на славу. Просторный салон, отделанный искусственной кожей, декоративные а-ля карбоновые вставки — по-настоящему комфортно, да и глаз радуется. Что еще нужно для повседневных городских передвижений и выходных заездов на дачу?

Рулевая колонка и кресла регулируются во всех необходимых направлениях, центральная консоль развернута к водителю, а настройки бортового компьютера и мультимедийная система предельно интуитивны.

Что же до ходовых характеристик, то и здесь дохлую собаку искать не стоит — не найдете.

Фото: KIA

Нам довелось насладиться ездой на автомобиле в самой мощной модификации с двухлитровым 150-сильным мотором, сопряженным с шестиступенчатым «автоматом». Максимально разрешенную Правилами дорожного движения скорость седан набирает смело и шустро, а потому сомневаться в том, что он запросто вытянет заявленные 205 км/ч не проходится. К слову, прожорливостью «кореец» не страдает: 8 л/100 км в смешанном цикле — вполне себе недурно для такой прыткой машины.

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что в топовой комплектации «Серато» оснащается системой выбора режима вождения (Drive Mode Select). И если у большинства автомобилей эта опция ни что иное, как уловка маркетологов, то меняя конфигурации в KIA, действительно чувствуешь реальную разницу.

Режим «Эко» позволяет снизить расход бензина на пару-тройку литров, а «Спорт», напротив — попросит добавки,но зато првератит водителя в стритрейсера. Причем даже и по грунтовке в случае необходимости на автомобиле можно «прожарить» без последствий для подвески и здоровья седоков.

Так что, решайте сами: нужен ли вам кроссовер, если в качестве альтернативы есть, как уже было сказано, вполне себе преемлемый по стоимости седан. К тому же, уверенно чувствующий себя и на асфальте, и на условном (как, впрочем, практически для всех городских «паркетников») бездорожье.

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4 октября 2017
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