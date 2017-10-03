Скажем кроссоверам «нет»: тест-драйв KIA Cerato

Популярность кроссоверов по всему миру растет со скоростью звука. Автопроизводители то и дело загружают свои модельные ряды новыми SUV на любой вкус и цвет, в то время как покупатели пересчитывают каждую копеечку с надеждой на то, что однажды они пересядут на большую машину, которая придаст им надуманную солидность.

Немного цифр. В первой половине нынешнего года счастливыми обладателями самого продаваемого в линейке KIA кроссовера Sportage стали 12 800 россиян, а куда более дешевому и не менее любопытному корейскому седану KIA Cerato предпочтение отдали немногим меньше 3000 человек.

Его первоначальный ценник, приправленный маркетинговым соусом, составляет 877 410 рублей. За кроссовер же с передним приводом и нескромным аппетитом придется выложить минимум 1 120 900 целковых. Зачем? Чтобы прохватить по легкому бездорожью, да и то не точно? С бордюрами неплохо справится и «Серато». Не верите?