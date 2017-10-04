С конвейера завода Ford Sollers сошел 50 000-ый Ford Transit

Ford Transit встал на конвейер елабужского завода Ford Sollers в начале 2012 года. Сегодня же на этом предприятии собирают машины последнего, четвертого поколения по технологии полного цикла — со сваркой и окраской кузова.

Стоит отметить, что на протяжении последних 20 месяцев «Транзит» является лидером российского рынка среди коммерческих автомобилей иностранных марок. Успех модели во многом обусловлен широкой линейкой специальных версий — на сегодняшний день компания предлагает российским покупателям более 55 различных модификаций.

Напомним, что в настоящее время фургон Ford Transit продается в нашей стране в трех версиях: со средней, длинной и сверхдлинной базой. В движение машину приводит дизельный 2,2-литровый мотор Duratorq мощностью 125 л. с. и пиковым крутящим моментом 350 Нм.

К слову сказать, до 31 октября нынешнего года можно приобрести «Транзит» по специальной цене от 1 287 000 рублей.