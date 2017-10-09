Российские продажи автомобилей Infiniti выросли на 14%

Фото: infiniti-asc.ru
Компания Infiniti похвасталась увеличением российских продаж. В минувшем месяце в пользу автомобилей японской марки сделали выбор 462 человека, что на 14% больше, нежели в сентябре 2016 года.
Виктория Базылева

Всего же с января по сентябрь российские дилеры Infiniti реализовали 3874 машины — на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей популярностью у наших соотечественников пользуются кроссоверы QX50 и QX70, а также седан Q50.

К слову сказать, компания Infiniti также объявила о запуске новых спецпредложений на покупку машин в октябре. Так, до конца месяца можно приобрести Q50 и QX60 в кредит с 15%-ной ставкой на срок до трех лет. Кроме того, на кроссовер QX60 распространяется действие программы Infiniti Invite, которая подразумевает «комфортный» ежемесячный платеж в размере 22 000 рублей.

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9 октября 2017
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