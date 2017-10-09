Mercedes-Benz GLS нового поколения выкатили на финальные тесты

automedia-online.com
Фотошпионы засняли флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS нового поколения во время прохождения ходовых испытаний на дорогах общего пользования. Премьера новинки уже не за горами.
Мирон Горин

Судя по фотографиям, Mercedes-Benz GLS сильно отличается от предшественника. Даже несмотря на обилие камуфляжа видно, что машина получила иную решетку радиатора, оптику нового дизайна, иные боковые панели кузова и капот.

automedia-online.com

Кроме того, автомобилю достались матовые черные колесные диски. В салон папарацци заглянуть не удалось, но нет никаких сомнений в том, что интерьер Mercedes-Benz GLS выдержан в стиле обновленного S-класса. А это значит, что будущие владельцы оценят соединенные воедино дисплеи кокпита и центральной консоли, а также широкий спектр встроенного оборудования.

Впрочем, никаких подробностей штутгартцы пока не сообщают, но так или иначе скоро все тайное станет явным.

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9 октября 2017
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