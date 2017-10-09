Mercedes-Benz GLS нового поколения выкатили на финальные тесты

Кроме того, автомобилю достались матовые черные колесные диски. В салон папарацци заглянуть не удалось, но нет никаких сомнений в том, что интерьер Mercedes-Benz GLS выдержан в стиле обновленного S-класса. А это значит, что будущие владельцы оценят соединенные воедино дисплеи кокпита и центральной консоли, а также широкий спектр встроенного оборудования.

Впрочем, никаких подробностей штутгартцы пока не сообщают, но так или иначе скоро все тайное станет явным.