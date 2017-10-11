Немецкая компания Partisan Motors выпустила внедорожник со 100-летней гарантией

Как сообщает Motor1, внедорожник получил бронированный кузов и дополнительную защиту днища. Несмотря на то, что внешний вид автомобиля достаточно невзрачный, он обладает впечатляющими внедорожными свойствами, может похвастать вместимостью салона и простотой конструкции.

По словам представителей Partisan Motors, компания могла бы предоставить на такую машину гарантию на 100 лет — настолько немцы уверены в прочности внедорожника. Однако никаких технических подробностей они раскрывать не стали, подчеркнув лишь, что конструкция автомобиля позволяет «устанавливать различные силовые агрегаты».