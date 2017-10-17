Беспилотный родстер Mitsubishi Electric Emirai 4 дебютирует в Токио

На сегодняшний день практически никаких подробностей о концептуальном родстере Mitsubishi Electric Emirai 4 нет. Однако о некоторых любопытных системах автомобиля производитель все же рассказал.

Известно, что машина оснащена широкоугольной камерой, которая отслеживает состояние водителя и пассажира. В случае, если компьютер «понимает», что рулевой засыпает, он активирует систему автономного управления.

Кроме того, концепт-кар может похвастать технологией дополненной реальности. На проекционный дисплей выводится 3D-карта дороги, по которой передвигается автомобиль. При этом края трассы и разметка подсвечиваются — чтобы даже в условиях ограниченной видимости водитель ориентировался без проблем.

Судя по фотографии салона Emirai 4, опубликованной на портале Autoblog, на центральном тоннеле расположился огромный тачпад с круглым контроллером. С его помощью автомобилист может управлять системами машины, практически не отвлекаясь от дороги.