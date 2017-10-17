Беспилотный родстер Mitsubishi Electric Emirai 4 дебютирует в Токио

Фото: www.autoblog.com
Компания Mitsubishi Electric, специализирующаяся на производстве бытовой электроники, презентовала концептуальный родстер Emirai 4. Публичная же премьера новинки состоится 25 октября на Токийском автосалоне.
Виктория Базылева

На сегодняшний день практически никаких подробностей о концептуальном родстере Mitsubishi Electric Emirai 4 нет. Однако о некоторых любопытных системах автомобиля производитель все же рассказал.

Известно, что машина оснащена широкоугольной камерой, которая отслеживает состояние водителя и пассажира. В случае, если компьютер «понимает», что рулевой засыпает, он активирует систему автономного управления.

Кроме того, концепт-кар может похвастать технологией дополненной реальности. На проекционный дисплей выводится 3D-карта дороги, по которой передвигается автомобиль. При этом края трассы и разметка подсвечиваются — чтобы даже в условиях ограниченной видимости водитель ориентировался без проблем.

Судя по фотографии салона Emirai 4, опубликованной на портале Autoblog, на центральном тоннеле расположился огромный тачпад с круглым контроллером. С его помощью автомобилист может управлять системами машины, практически не отвлекаясь от дороги.

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17 октября 2017
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