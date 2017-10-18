Машины Mitsubishi в России будут ремонтировать специалисты из Японии

Фото: Mitsubishi
С 17 по 20 октября в дилерских центрах Mitsubishi действует специальная акция «Сервисный Караван». Владельцам автомобилей предоставляется возможность отдать свою машину на техническое обслуживание высококвалифицированным механикам из Японии.
Виктория Базылева

Компания Mitsubishi вновь проводит в России кампанию «Сервисный Караван». В этом году японские автомеханики обслуживают машины в Воронеже: 17 и 18 октября в дилерском центре «Авто-Дон», а 19 и 20 октября — в автосалоне «БорАвто».

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию в мобильном приложении «My Mitsubishi» или же позвонить на СТО указанных дилеров. Стоит также отметить, что первые 50 клиентов, которые запишутся на сервис к специалистам из Японии, получат в подарок четыре литра оригинального масла Mitsubishi.

– На данный момент на российском рынке эксплуатируется более одного миллиона автомобилей марки Mitsubishi. Нам важно показать прозрачность сервисного обслуживания и выполнения самых высоких стандартов, вне зависимости от региона, — подчеркнул Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус».

дилеры, производители, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
18 октября 2017
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