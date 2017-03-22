Автомеханик-любитель по неосторожности убил себя и свою девушку

Инцидент произошел в английском городе Челмсфорд. Британец подвез свою 23-летнюю девушку до дома, и молодые люди решили посидеть в машине. Позже возлюбленные были найдены мертвыми — как показала экспертиза, причиной смерти стало тяжелейшее отравление угарным газом.

Оказалось, что молодой британец регулярно улучшал свой Fiesta ST. В последний раз он решил усовершенствовать выхлопную систему: снял катализатор и вывел трубы через самодельные отверстия в капоте. При этом молодой человек допустил несколько технических ошибок, что в результате привело к превышению уровня монооксида углерода в тысячу раз, сообщает «Лайф».

— Мы надеемся, что их печальный опыт послужит примером для тех, кто хочет самостоятельно улучшить характеристики своего автомобиля, — прокомментировал ситуацию представитель местных властей.

В подобных случаях следует обращаться к высококвалифицированным специалистам и не пытаться воплощать задумки своми силами. Впрочем, если есть возможность, лучше и вовсе воздержаться от каких-либо глобальных вмешательств в системы автомобиля — это смертельно опасно.