Не пойман — не вор: Mitsubishi не признается в краже дизайна у LADA

— В то же время, работая с шеф-дизайнером Mitsubishi Цунехиро Кунимото, я не припомню, чтобы и он говорил подобное в отношении АВТОВАЗа, — добавил он. — Полагаю, что это просто общий тренд в автомобильном дизайне, отсюда и некое пересечение стиля. Никакого конфликта (по типу того, кто появился раньше — курица или яйцо) тут нет. Сложившаяся ситуация — не более, чем стечение обстоятельств.