Не пойман — не вор: Mitsubishi не признается в краже дизайна у LADA

В кулуарах Токийского автосалона корреспондент портала «АвтоВзгляд» пообщался с вице-президентом Mitsubishi Винсентом Кобе, который высказал свое мнение по поводу спора о том, кто у кого на самом деле скопировал «иксобразный» дизайн: LADA у Mitsubishi, или наоборот.
Помните недавний скандал, когда теперь уже бывший глава АВТОВАЗа Бу Андерссон обвинил компанию Mitsubishi в воровстве уникального «иксобразного» стиля последних новинок LADA? Так вот: японцы выступили с весьма любопытным заявлением.
— Я был членом совета директоров АВТОВАЗа на протяжении шести лет, лично знаю главного дизайнера LADA Стива Маттина. Да и премьеры LADA Vesta и XRAY состоялись при мне. Когда Стив работал над этими проектами, он никогда не говорил о том, что Mitsubishi скопировала «вазовский» икс-дизайн, — подчеркнул г-н Кобе.
— В то же время, работая с шеф-дизайнером Mitsubishi Цунехиро Кунимото, я не припомню, чтобы и он говорил подобное в отношении АВТОВАЗа, — добавил он. — Полагаю, что это просто общий тренд в автомобильном дизайне, отсюда и некое пересечение стиля. Никакого конфликта (по типу того, кто появился раньше — курица или яйцо) тут нет. Сложившаяся ситуация — не более, чем стечение обстоятельств.
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