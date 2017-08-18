Особенности эксплуатации LADA XRAY: тест-драйв длиною в год

Фото LADA
Вот уже почти год прошел с тех пор, как в редакции портала «АвтоВзгляд» прописался ярко-красный LADA XRAY. За это время наши корреспонденты сумели испытать автомобиль в различных дорожных, внедорожных и погодных условиях, оценить его потребительские и ходовые качества, и даже столкнуться с некоторыми поломками. Можно сказать, что про этот высокий хетчбэк мы знаем все. Или почти все.
Сергей Федоров

На длительный тест-драйв нам достался LADA XRAY с 1,8-литровым бензиновым мотором и пятиступенчатой механической коробкой передач. Сразу оговоримся, что мы не только расскажем о нюансах эксплуатации этой модификации, но и о всех возможных болячках, характерных на сегодняшний день для модели в целом. Чтобы у читателей и потенциальных клиентов сложилась полная картина о надежности этого автомобиля.

XRAY построен на платформе В0, которая послужила основой для многих бюджетных моделей Renault и Nissan. А вот внешность машины тольяттинцы разработали самостоятельно, правда, не без помощи дизайнера Стива Маттина. Как бы то ни было, кроссовер, как его упорно называют волжане, получился привлекательным снаружи и внутри, да и довольно надежным — ведь перед нами практически точная техническая копия Renault Sandero Stepway, который по праву считается крепким и в целом беспроблемным автомобилем.

Фото LADA

На кузов производитель дает 6-летнюю гарантию от сквозной коррозии. Правда при условии, что каждый год(!) автомобиль должен обрабатываться антикором. Чтобы пороги и колесные арки дольше оставались в первозданном виде, обязательно установите брызговики, если их нет. Дело в том, что лакокрасочное покрытие у LADA XRAY, как, впрочем, и у «Сандеро», не отличается особой стойкостью. Владельцы также жалуются на не столь прочное ветровое стекло — попадание даже мелких камушков оставляет на нем характерные повреждения и трещины. Хотя машина, которую мы тестировали без малого, повторимся, год, ни одного скола не получила, и не зацвела. А говоря про «вид из окна» отметим только, что его ограничивают излишне массивные накладки на передних стойках.

На высокий хэтчбек устанавливались бензиновые двигатели объемом 1,6 л (106 и 110 л. с.) и 1,8 л (122 силы). Однако несколько месяцев назад ниссановская 110-сильная «четверка» покинула моторную гамму LADA XRAY. 1,6-литровые агрегаты сочетались только с пятиступенчатой «механикой», а мотор объемом 1,8 л — исключительно с роботизированной коробкой передач. Лишь с октября 2016 года стало возможным заполучить самую мощную версию с механической «пятиступкой». Но с любым из моторов, по большому счету, проблем быть не должно, да и автомобиль еще относительно молод — XRAY выпускается с февраля 2016 года.

Фото LADA

Однако кое-какие неприятности псевдокроссовер все же приносит. Так, например, в системе охлаждения всех модификаций — и тестовая машина не стала исключением — лопается расширительный бачок. Некоторые владельцы меняли его по гарантии даже по нескольку раз. Однко здесь следует отдать должное тольяттинским специалистам, которые оперативно провели работу над ошибками и уже решили эту проблему. Мы же посоветуем владельцам высокого хэтчбека модернизировать конструкцию расширительного бачка путем установки более слабой пружины в его крышке. В этом случае уменьшается внутреннее давление на стенки корпуса, и он служит гораздо дольше.

В группе риска всех силовых агрегатов — свечи и катушки зажигания, проблемы с которыми возникают в основном из-за некачественного бензина (сотрудники портала «АвтоВзгляд» столкнулись с проблемой в глуши Тверской области, где надежных АЗС кот наплакал). Масло двигатели, за редким исключением, почти не «поедают». Однако контролировать его уровень все же необходимо. Вот только делать это на LADA XRAY не очень удобно. Щуп расположен между патрубками впускного коллектора, а сверху еще мешает пластиковый кожух, которым накрыт мотор. Причем через три-четыре демонтажа, резиновые фиксаторы этого кожуха отрываются.

  • Фото LADA
  • Фото LADA

Зато бачок жидкости стеклоомывателя вынесен отдельно за моторный отсек, ближе к ветровому стеклу, что очень удобно — случайно пролитый раствор не попадет на навесное оборудование мотора, а лишняя жидкость просто уйдет через водостоки вниз.

Механическая коробка передач долговечна, правда, как мы заметили, с увеличением пробега начинают сдавать синхронизаторы второй и третьей передач. Однако особенно заметно это станет только к 100 000 км пробега. «Робот» капризнее и дороже в содержании — сцепление (диски и подшипник) придется менять чаще, чем у модификации с «механикой». К тому же каждые 30 000 км необходимо заезжать к официалам на диагностику и настройку механизма — выставлять точку схватывания сцепления.

В подвеске подводных камней практически нет. Разве что с возрастом попросят замены расходники (тормозные колодки, диски и амортизаторы), а также некоторые элементы ходовой, такие как опорные и ступичные подшипники, сайлент-блоки, шаровые опоры и прочие. Бремя затрат на подвеску напрямую зависит от стиля езды.

Электроусилитель руля на тестовом LADA XRAY пока работает безукоризненно. Производитель неоднократно модернизировал узел, поэтому будем надеяться, что и в дальнейшем неприятных сюрпризов он не преподнесет.

Фото LADA

Сбои в электрооборудовании на высоком тольяттинском хэтчбеке имели место, о чем уже рассказывал портал «АвтоВзгляд». Редакционный «Иксрей» был замечен в неадекватной работе систем курсовой устойчивости ESP и электронной педали газа, которые тесно связаны между собой. Одной из причин глюка специалисты считают плохой контакт на минусовой клемме аккумуляторной батареи. Однако XRAY, как и все современные автомобили, напичкан сложными электронными системами, поэтому сбои по причине их неисправности также имеют место. В любом случае, на каждом ТО необходима диагностика электрики.

Таким образом, почти за год испытаний высокий тольяттинский хэтчбек проявил себя с самой лучшей стороны, принеся лишь минимум проблем. И это при том, что корреспонденты «АвтоВзгляда» гоняли его в хвост и в гриву, перевозили семьи с полным скарбом на дачу, буксовали на проселке и прохватывали на максимальной скорости по трассе. Автомобиль заводился в лютый мороз и в проливной дождь. Поэтому про LADA XRAY можно смело сказать — проверено: наш товарищ.

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18 августа 2017
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