Особенности эксплуатации LADA XRAY: тест-драйв длиною в год

На длительный тест-драйв нам достался LADA XRAY с 1,8-литровым бензиновым мотором и пятиступенчатой механической коробкой передач. Сразу оговоримся, что мы не только расскажем о нюансах эксплуатации этой модификации, но и о всех возможных болячках, характерных на сегодняшний день для модели в целом. Чтобы у читателей и потенциальных клиентов сложилась полная картина о надежности этого автомобиля.

XRAY построен на платформе В0, которая послужила основой для многих бюджетных моделей Renault и Nissan. А вот внешность машины тольяттинцы разработали самостоятельно, правда, не без помощи дизайнера Стива Маттина. Как бы то ни было, кроссовер, как его упорно называют волжане, получился привлекательным снаружи и внутри, да и довольно надежным — ведь перед нами практически точная техническая копия Renault Sandero Stepway, который по праву считается крепким и в целом беспроблемным автомобилем.