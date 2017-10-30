Toyota Land Cruiser подешевел

Наиболее существенную экономию можно получить, если приобрести базовую комплектацию «Комфорт». Как сообщает агентство «Автостат» она потеряла 5,5% или 223 000 рублей от стоимости в версии с бензиновым двигателем и шестиступенчатой коробкой. Ныне ее цена составляет 3 799 000 рублей. За ту же комплектацию, но с дизельным двигателем придется выложить 3 999 000 рублей, что на 3,2% меньше, чем ранее.

Незначительно подешевела Executive с бензиновым мотором — на 0,2% или 8 тысяч рублей. Версии Executive Black и Executive White заменила новая комплектация Excalibur. Она стоит 5 493 000 рублей с бензиновым двигателем, а с дизельным — 5 616 000 рублей.

Прочих комплектаций автомобиля — «Элеганс», «Престиж», «Люкс Safety» — изменения ценника не коснулись.