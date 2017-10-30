Toyota Land Cruiser подешевел

Фото: Toyota
В октябре российское представительство компании Toyota решило снизить цены на некоторые комплектации культового внедорожника Toyota Land Cruiser 200.
Эдуард Раскин

Наиболее существенную экономию можно получить, если приобрести базовую комплектацию «Комфорт». Как сообщает агентство «Автостат» она потеряла 5,5% или 223 000 рублей от стоимости в версии с бензиновым двигателем и шестиступенчатой коробкой. Ныне ее цена составляет 3 799 000 рублей. За ту же комплектацию, но с дизельным двигателем придется выложить 3 999 000 рублей, что на 3,2% меньше, чем ранее.

Незначительно подешевела Executive с бензиновым мотором — на 0,2% или 8 тысяч рублей. Версии Executive Black и Executive White заменила новая комплектация Excalibur. Она стоит 5 493 000 рублей с бензиновым двигателем, а с дизельным — 5 616 000 рублей.

Прочих комплектаций автомобиля — «Элеганс», «Престиж», «Люкс Safety» — изменения ценника не коснулись.

автопродажи, авторынок, производители, внедорожник, купить машину
30 октября 2017
42

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы