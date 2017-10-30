Минтранс предлагает сузить дороги по всей России

Фото: newslanc.com
Министерство транспорта РФ разработало новые рекомендации для региональных властей с целью снижения скорости движения транспорта по дорогам и улицам. Для этого ведомство предлагает несколько мер — в частности, сужение проезжей части, нанесение зигзагообразной разметки, создание приподнятых над проезжей частью перекрестков и организацию однополосных участков с приоритетным правом проезда для встречных потоков.
Эдуард Раскин

К тому, что в России органы власти прилагают максимум усилий, чтобы сделать жизнь граждан страны как можно более невыносимой, все давно привыкли. Но обычно новаторство, пусть и формально, но прикрывается заботой о народе и, по крайней мере на первый взгляд, выглядит разумно. Этого никак не скажешь о 75-страничных методических рекомендациях для региональных властей по «успокоению движения» на улично-дорожной сети, прокомментированных изданием «Коммерсантъ».

Борьба с пробками повсеместно выродилась в борьбу с водителями, которых целенаправленно сживают со света как класс. Проект Минтранса — очередной шаг в этом направлении. Уменьшение ширины проезжей части, несомненно, приведет к кардинальному снижению скорости транспорта вплоть до полного его коллапса, поскольку служит причиной образования гигантских пробок даже при малоинтенсивном движении. Точно так же и сужение полос приведет к похожему эффекту, ибо скорость водители сбавлять не станут, а вот количество мелких ДТП резко увеличится.

Нанесение «зигзагообразной разметки» может быть применено на улицах с «избыточной шириной проезжей части». Оцените изящество выражений! Вместо того, чтобы максимально увеличить пропускную способность улиц «мыслители» из Минтранса предлагают всеми способами затруднить движение.

Фото: www.shutterstock.com

Еще один пункт позволим себе процитировать вообще без комментариев, поскольку он сам по себе звучит как неприкрытое издевательство. Так, региональные власти смогут применять однополосные проезды, через которые автомобили будут проезжать в порядке приоритета, установленного знаками. «Для предотвращения заторов и отрицательного восприятия данных решений участниками движения расстояние между смежными участками однополосного проезда должно составлять 200–400 м»,— гласят рекомендации.

Странно, что в мутном потоке законодательного бреда попадаются все-таки и здравые мысли. Например, необходимость ограничения заездов автомобилей на тротуар с помощью клумб, высоких или двойных бордюров, отбойников. Или неприемлемость «лежачих полицейских» на дорогах федерального значения, мостах, путепроводах, эстакадах.

Но в целом документ следует концепции «все и везде исключительно для пешеходов». Водители, вероятно, рассматриваются нашим правительством как отмирающий человеческий подвид, которому все равно не жить. А может быть, это всего-навсего бюрократическая реакция на поручение первого вице-премьера Игоря Шувалова по выработке мер для снижения количества аварий с участием пешеходов. Если так, то невольно вспоминается поговорка, про дурака, молитву и расшибленный лоб.

безопасность дорожного движения, пробки, дорога
30 октября 2017
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