Минтранс предлагает сузить дороги по всей России

К тому, что в России органы власти прилагают максимум усилий, чтобы сделать жизнь граждан страны как можно более невыносимой, все давно привыкли. Но обычно новаторство, пусть и формально, но прикрывается заботой о народе и, по крайней мере на первый взгляд, выглядит разумно. Этого никак не скажешь о 75-страничных методических рекомендациях для региональных властей по «успокоению движения» на улично-дорожной сети, прокомментированных изданием «Коммерсантъ».

Борьба с пробками повсеместно выродилась в борьбу с водителями, которых целенаправленно сживают со света как класс. Проект Минтранса — очередной шаг в этом направлении. Уменьшение ширины проезжей части, несомненно, приведет к кардинальному снижению скорости транспорта вплоть до полного его коллапса, поскольку служит причиной образования гигантских пробок даже при малоинтенсивном движении. Точно так же и сужение полос приведет к похожему эффекту, ибо скорость водители сбавлять не станут, а вот количество мелких ДТП резко увеличится.

Нанесение «зигзагообразной разметки» может быть применено на улицах с «избыточной шириной проезжей части». Оцените изящество выражений! Вместо того, чтобы максимально увеличить пропускную способность улиц «мыслители» из Минтранса предлагают всеми способами затруднить движение.