Обновленный Toyota Land Cruiser Prado поступил к дилерам

В ходе обновления Toyota Land Cruiser Prado получил трезонный климат-контроль, вентиляцию передних сидений и новую мультимедийную систему Toyota Touch 2 с восьмидюймовым тачпадом.

Как и раньше, внедорожник оснащается 2,7-, 2,8- и 4-литровыми моторами мощностью 163, 177 и 249 л. с. Младший двигатель агрегатируется — на выбор покупателя — с пятиступенчатой «механикой» или с шестидиапазонным «автоматом», остальные — безальтернативно с АКП.

В нашей стране Toyota Land Cruiser Prado продается в шести комплектациях. Машина с 2,7-литровым двигателем обойдется покупателю в 2 199 000 рублей. За автомобиль с дизельным мотором объемом 2,8 литра придется выложить уже не менее 2 853 000. А внедорожник в топовой версии с четырехлитровым агрегатом можно приобрести по цене от 3 205 000 рублей.