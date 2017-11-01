Обновленный Toyota Land Cruiser Prado поступил к дилерам

Фото: Toyota
С 1 ноября в России стартовали «живые» продажи обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, минимальная цена пережившей рестайлинг модели составляет 2 199 000 рублей.
Виктория Базылева

В ходе обновления Toyota Land Cruiser Prado получил трезонный климат-контроль, вентиляцию передних сидений и новую мультимедийную систему Toyota Touch 2 с восьмидюймовым тачпадом.

Как и раньше, внедорожник оснащается 2,7-, 2,8- и 4-литровыми моторами мощностью 163, 177 и 249 л. с. Младший двигатель агрегатируется — на выбор покупателя — с пятиступенчатой «механикой» или с шестидиапазонным «автоматом», остальные — безальтернативно с АКП.

В нашей стране Toyota Land Cruiser Prado продается в шести комплектациях. Машина с 2,7-литровым двигателем обойдется покупателю в 2 199 000 рублей. За автомобиль с дизельным мотором объемом 2,8 литра придется выложить уже не менее 2 853 000. А внедорожник в топовой версии с четырехлитровым агрегатом можно приобрести по цене от 3 205 000 рублей.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, внедорожник
1 ноября 2017
645

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы