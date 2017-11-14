Новые подробности об электромобиле производителя пылесосов Dyson

Информацию о том, что Dyson выпустит собственный электрокар, оснащенный системой автономного управления, в очередной раз подтвердил основатель компании Джеймс Дайсон в интервью изданию Auto Express. Он отметил, что работа над машиной ведется уже на протяжении двух с половиной лет, а ее дебют запланирован на 2020 год. Впрочем, об этом портал «АвтоВзгляд» писал ранее.

На сегодняшний день практически никаких подробностей о новинке нет. Известно лишь, что «зеленое» авто построят на шасси производства Dyson и оснастят твердотелыми аккумуляторными батареями. Кроме того, Дайсон отметил, что этот электромобиль не является спорткаром, а его цена будет достаточно высокой.

Нашим зарубежным коллегам глава Dyson также рассказал, что общие инвестиции в проект составят порядка двух миллиардов фунтов стерлингов. Из них 1 млрд. направят на создание самого электрокара и еще 1 млрд. — на разработку аккумуляторов.

– Мы пока не знаем, где наладим производство этой машины, но нам необходимо принять окончательное решение в течение ближайших нескольких месяцев. Если мы остановимся на Великобритании, то модель встанет на конвейер предприятия в Халлавингтоне, — отметил Джеймс Дайсон.