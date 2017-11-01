Опасно ли ставить в машину аккумулятор повышенной емкости

Если поставишь в машину аккумулятор большей, нежели сказано в «книжке», прилагаемой к вашему авто — он постоянно будет «недозаряжен», а если слишком маломощный — обязательно будет кипеть. В обоих случаях аккумулятору долго не жить, — примерно в таком духе гаражные и интернет-«знатоки» обычно запугивают неопытных автовладельцев, впервые столкнувшихся с необходимостью заменить вышедший из строя аккумулятор. Кто первый пустил в массы эту странную «страшилку» уже ни за что не узнать. Зато с точностью можно сказать, что человек этот не только не имел никакого представления о том как работают основные электрические агрегаты в машине, но и не дружил со здравым смыслом.

Дабы мрак технических суеверий более не затмевал кристальную чистоту отношений с вашим аккумулятором, следует помнить следующее. Любому автомобильному генератору абсолютно все равно, сколько там на самом деле ампер-часов в аккумуляторе, с которым он работает в паре. Генератор устроен так, что он «реагирует» лишь на текущую величину потребления электроэнергии электросети автомобиля. Если потребление низкое (например, лишь на нужды системы зажигания и управления мотором), то он вырабатывает одно количество энергии. Когда же потребление электричества более высокое, например, аккумулятор требует подзарядки, то генератор питает бортовую сеть большим количеством энергии.