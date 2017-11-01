Опасно ли ставить в машину аккумулятор повышенной емкости

Суеверия о том, что случается при несоответствии емкости аккумулятора техническим характеристикам конкретного авто пугают уже не одно поколение автовладельцев. Что же на самом деле будет, если использовать «аккум» большей или меньшей емкости, нежели указано в «мануале» вашей машины?
Максим Строкер

Если поставишь в машину аккумулятор большей, нежели сказано в «книжке», прилагаемой к вашему авто — он постоянно будет «недозаряжен», а если слишком маломощный — обязательно будет кипеть. В обоих случаях аккумулятору долго не жить, — примерно в таком духе гаражные и интернет-«знатоки» обычно запугивают неопытных автовладельцев, впервые столкнувшихся с необходимостью заменить вышедший из строя аккумулятор. Кто первый пустил в массы эту странную «страшилку» уже ни за что не узнать. Зато с точностью можно сказать, что человек этот не только не имел никакого представления о том как работают основные электрические агрегаты в машине, но и не дружил со здравым смыслом.

Дабы мрак технических суеверий более не затмевал кристальную чистоту отношений с вашим аккумулятором, следует помнить следующее. Любому автомобильному генератору абсолютно все равно, сколько там на самом деле ампер-часов в аккумуляторе, с которым он работает в паре. Генератор устроен так, что он «реагирует» лишь на текущую величину потребления электроэнергии электросети автомобиля. Если потребление низкое (например, лишь на нужды системы зажигания и управления мотором), то он вырабатывает одно количество энергии. Когда же потребление электричества более высокое, например, аккумулятор требует подзарядки, то генератор питает бортовую сеть большим количеством энергии.

Но всегда оно (вырабатываемое «геной» количество энергии) равно уровню потребления, не больше и не меньше. Возвращаясь же к нашим «баранам», то есть аккумуляторам, приведем пару примеров, свидетельствующих о безобидности установки на машину батареи большей или меньшей емкости, нежели рекомендовано в руководстве по эксплуатации вашего авто. Известно, что со временем, в ходе эксплуатации, любой аккумулятор теряет изначальную емкость. При этом получается, что на машине стоит, фактически, «неправильная» батарея. И не кипит при зарядке. Хотя, согласно «аккумуляторному суеверию», просто обязана!

Противоположный пример — полицейские патрульные авто. Их в обязательном порядке оснащают дополнительным аккумулятором — для питания «мигалок», радиостанций и прочего служебного оборудования. И никто из полицейских пока еще не жаловался на стремительный выход из строя этих батарей из-за хронического недозаряда! Вывод из всего вышесказанного следующий: менее емкий (по сравнению со штатным) аккумулятор будет заряжаться генератором вашей машины быстрее, нежели установленный на заводе. В случае установки более емкой батареи, она достигнет максимального заряда чуть позднее, нежели штатный «аккум». Только и всего: никаких катастроф под капотом из-за аккумуляторов нештатной емкости быть не может!

двигатель, ремонт, мототехника, электромобили
1 ноября 2017
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