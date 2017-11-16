На автосалоне в Дубае показали более ста новинок

Пожалуй, главным событием на моторшоу в Дубае стал дебют гиперкара Sixteen — модели местного автостроителя Devel. Главная особенностью автомобиля является 5000-сильный мотор, расположенный под его капотом. Это первая машина в истории мирового автопрома, укомплектованная столь мощным двигателем.

Итальянский производитель Icona презентовал широкой публике гиперкар Vulcano Titanium, который станет одним из самых дорогих серийных автомобилей в мире. Как сообщают РИА «Новости», цена этой модели составит порядка 2,8 млн. долларов. Максимальная скорость машины достигает отметки в 355 км/ч.

В Дубае также состоялась премьера эксклюзивных Rolls-Royce Spirit of Calligraphy, McLaren Black and Gold 720S и Aston Martin Vanquish Pearl Edition. Кроме того, в автосалоне приняли участие Maserati, Ferrari, Lexus, Jeep, Infiniti, Hyundai и Porsche, представившие свои новинки.