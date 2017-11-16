Убийцу «пьяного мальчика» отпускают на свободу

Фото: Геннадий Черкасов
Как и предполагал портал «АвтоВзгляд», виновницу шокирующего ДТП с «пьяным мальчиком» в подмосковной Балашихе самый гуманный и коррумпированный российский суд приговорил к трем годам вольного поселения. Иными словами, фактически отпустил ее на свободу.
Мирон Горин

Вопиющий по своей сути приговор вынес Железнодорожный суд Ольге Алисовой, убившей шестилетнего ребенка и обвинившей в этом его собственных родителей. Вердикт фактически позволил виновнице резонансной аварии выйти на свободу уже через несколько месяцев.

Максимальное наказание по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» предусматривает до пяти лет лишения свободы. Прокурор же запросил всего три. Правда, с отбыванием в колонии общего режима.

Государственного обвинителя не насторожили ни постоянно меняющиеся показания подсудимой, ни сомнительные результаты проведенной экспертизы, которые в последствии ожидаемо оказались фальшивыми, ни факт того, что в ходе следствия обвиняемая отказывалась признавать свою вину. Ничего противоестественного прокурор не увидел и в том, что Алисова попыталась обвинить в трагедии дедушку ребенка, якобы заставившего ее проехать назад еще несколько метров, которые и стали для Алеши Шимко роковыми.

Фото: Геннадий Черкасов

Но куда более шокирующим оказался приговор суда! Как уже было сказано, женщине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Если кто не знает, то речь идет о пенитенциарном учреждении, которое заключенные имеют возможность временно покидать, и даже работать за его пределами.

Более того: в отличие от зоны общего режима, у обитателей поселения есть возможность ездить домой в так называемый отпуск и встречаться с родными едва ли не каждый уикенд. Но и это еще не все.

Согласно ст. 79 УК РФ, осужденный может покинуть пределы колонии условно-досрочно, отбыв не менее одной трети срока наказания. Иными словами, взятая под стражу в июле 2017 года Алисова освободится уже через несколько месяцев.

Фото: Михаил Ковалев

Судья не принял во внимание скандал, с причастностью виновницы ДТП к криминальным структурам и употреблением ею наркотиков. Также он отказался объединять шитое белыми нитками уголовное дело с производством, возбужденным по факту халатности эксперта, который по мнению потерпевшей стороны вступил в сговор со следствием и подсудимой.

Судя по всему, кому-то очень хочется, чтобы Алисова побыстрее вышла на свободу. Другого объяснения всей этой катавасии нет. Вероятно, не зря все-таки ходит молва о том, что виновница аварии имеет, пусть и не прямые, но весьма эффективные рычаги воздействия на высокопоставленных сотрудников местной полиции. А уж им договориться с судом — проще простого.

В общем, задавить сегодня ребенка, да так, чтобы еще и прославиться на всю страну, можно за 1 год вольного поселения. Ровно столько же дают гастарбайтерам за кражу двух бутылок заморского виски из «Ашана». А что — по тяжести оба преступления равнозначны, не так ли?

Занавес.

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16 ноября 2017
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