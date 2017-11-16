Убийцу «пьяного мальчика» отпускают на свободу

Вопиющий по своей сути приговор вынес Железнодорожный суд Ольге Алисовой, убившей шестилетнего ребенка и обвинившей в этом его собственных родителей. Вердикт фактически позволил виновнице резонансной аварии выйти на свободу уже через несколько месяцев.

Максимальное наказание по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» предусматривает до пяти лет лишения свободы. Прокурор же запросил всего три. Правда, с отбыванием в колонии общего режима.

Государственного обвинителя не насторожили ни постоянно меняющиеся показания подсудимой, ни сомнительные результаты проведенной экспертизы, которые в последствии ожидаемо оказались фальшивыми, ни факт того, что в ходе следствия обвиняемая отказывалась признавать свою вину. Ничего противоестественного прокурор не увидел и в том, что Алисова попыталась обвинить в трагедии дедушку ребенка, якобы заставившего ее проехать назад еще несколько метров, которые и стали для Алеши Шимко роковыми.