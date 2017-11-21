Стартовало производство автомобилей проекта «Кортеж»

Как сообщается на официальном сайте Минпромторга, на днях научный центр ФГУП «НАМИ» посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он убедился в том, что предприятие готово к запуску производства автомобилей и остался доволен ходом работы над проектом.

Согласно планам ФГУП «НАМИ», первые машины на единой модульной платформе появятся в продаже в конце 2018 — начале 2019 года. Покупатели смогут приобрести автомобили в кузовах седан, лимузин и минивэн.

– Новейшие разработки, лежащие в основе «Единой модульной платформы», без преувеличения, во многом определят будущее российского автомобилестроения и его позиционирование на мировой арене. С одной стороны, мы создаем современную конструкторскую школу на основе самых передовых технологий и подходов к проектированию. С другой — входим в новый премиальный автомобильный сегмент, — сказал Денис Мантуров.