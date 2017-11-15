На российских дорогах возросла детская смертность

По данным, представленным на официальном сайте Госавтоинспекции, в январе-октябре 2016 года в нашей стране было зарегистрировано 144 637 дорожных аварий и 16 936 погибших. За аналогичный период года нынешнего показатели скромнее — 137 589 и 15 390 соответственно. Хоть и с трудом, под лупой, но тенденция к снижению аварийности и смертности на российских дорогах все же просматривается.

К сожалению, об авариях, в которых пострадали дети в возрасте до 16 лет, этого сказать нельзя. Их, напротив, стало несколько больше — 16 433 происшествий в 2016 году и 16 486 — в 2017-м. Смертность также выросла: если в январе-октябре прошлого года в автомобильных катастрофах погибло 597 малолетних участников дорожного движения, а за первые десять месяцев нынешнего — уже 616.