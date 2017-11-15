На российских дорогах возросла детская смертность

Фото: www.adeevee.com
Согласно отчетам ГИБДД, количество аварий в нашей стране, к счастью, постепенно сокращается. Снижается и смертность. Однако анализ статистики происшествий, в которых пострадали дети, приводит к крайне неутешительным выводам. Очевидно, что проблема безопасности маленьких участников движения в России сильно недооценена.
Виктория Базылева

По данным, представленным на официальном сайте Госавтоинспекции, в январе-октябре 2016 года в нашей стране было зарегистрировано 144 637 дорожных аварий и 16 936 погибших. За аналогичный период года нынешнего показатели скромнее — 137 589 и 15 390 соответственно. Хоть и с трудом, под лупой, но тенденция к снижению аварийности и смертности на российских дорогах все же просматривается.

К сожалению, об авариях, в которых пострадали дети в возрасте до 16 лет, этого сказать нельзя. Их, напротив, стало несколько больше — 16 433 происшествий в 2016 году и 16 486 — в 2017-м. Смертность также выросла: если в январе-октябре прошлого года в автомобильных катастрофах погибло 597 малолетних участников дорожного движения, а за первые десять месяцев нынешнего — уже 616.

Фото: diariodorio.com

Между тем, дети — самые уязвимые участники дорожного движения, и ответственность за их судьбы полностью лежит на взрослых, в частности, на родителях. Казалось бы, какой вменяемый человек сознательно подвергнет свое чадо риску? Но, судя по сводкам, таких «заботливых» пап и мам предостаточно.

От общего количества аварий с детьми аж в 15% случаев водители нарушали правила перевозки маленьких пассажиров, чей возраст менее 12 лет — игнорировали требования об использовании ремней безопасности или удерживающих устройств. По вине безответственных взрослых в этом году погиб 71 ребенок, и еще 998 получили травмы. Правда, по сравнению с прошлым годом эти показатели немного снизились — тогда пострадало 1098 детей, 74 из которых не выжили.

Фото: eavisa.com

С самого раннего возраста малышей необходимо обучать элементарным правилам поведения на дороге: трижды смотреть по сторонам, не выбегать на проезжую часть, быть предельно внимательными вблизи движущихся машин и так далее. Впрочем, такие беседы, как показывает печальная практика, нужно проводить и с водителями. К примеру, регулярно напоминать им о том, что дети — маленькие и шустрые — могут выскочить прямо перед машиной в самый неожиданный момент.

Похоже, многие об этом даже не задумываются или просто не осознают всей серьезности последствий. Как иначе объяснить, что за первые десять месяцев нынешнего года произошло 7042 аварии с детьми-пешеходами до 16 лет, унесшие жизни 173 мальчиков и девочек? А то, что 2701 авария с 44 погибшими случилась на пешеходных переходах, где от автомобилистов требуется максимальная концентрация внимания?…

Фото: www.bykhov.by

Никакие суровые законы, никакие высокие штрафы не помогут решить проблему детского травматизма на дорогах. Этот вопрос крайне деликатный и требует совершенно иного подхода.

В первую очередь, как уже было сказано, следует вразумить старшее поколение. Ведь взрослые вместо того, чтобы подавать «правильный» пример, сами бросаются под колеса автомобилей, переходя дорогу в неположенном месте, используют заглушки вместо ремней безопасности, стремятся проскочить на желтый сигнал светофора и значительно превышают скорость там, где следовало бы притормозить.

И если мы действительно хотим спасти тысячи жизней беззащитных детей, то начинать следует в первую очередь с себя.

авария, ДТП, дорога, трасса
20 ноября 2017
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