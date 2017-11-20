На что чаще всего жалуются владельцы Toyota Land Cruiser

Из внедорожников японской марки самым популярным у россиян является Toyota Land Cruiser Prado, причем не только новый, но и подержанный. Посмотрим на примере 120-го «Прадика», чем он привлекает наших соотечественников, а главное — чем раздражает.
Мирон Горин

Да, миф о надежности японских машин, грамотно вкрученный в сознание потребителей, свое дело сделал. Российских поклонников «Тойоты» наверное даже больше, чем почитателей Аллы Пугачевой. Правда, это не значит, что машины действительно столь надежны, как о них заявляет сам производитель.

Портал«АвтоВзгляд» пообщался на форуме с владельцами рамного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 120 и выяснил, что их больше всего бесит в ходе эксплуатации.

Как и любой рамный «проходимец», этот зверь неплохо ползает по бездорожью, да только о комфорте при езде по буеракам можно забыть. Впрочем, риск расстаться с недавно съеденной пищей — далеко не самое страшное, что может случиться с обитателями салона.

Пользователи профильных интернет-форумов сетуют на то, что «Прадик» жутко раздражает постоянными скрипами во время движения по неровной местности и при торможении. В связи с этим обладатели 120-го ругают автомобиль за чрезмерный износ задних колодок и втулок стабилизатора, а также за гниющие противоскрипные пластины. Причем скрежет бывает настолько сильным, что въезжая ночью во двор собственного дома вы рискуете за свое «музыкальное сопровождение» получить по крыше кирпичом с верхних этажей.

Пока у одних машины скрипят, у других — «толкаются». Форумчане нередко жалуются на «пинки» и биение рулевого колеса, происходящие под сброс газа. Как правило подобные толчки сопровождаются характерным стуком в районе рулевой тяги. У кого-то проблема решается заменой шаровых, а у кого-то — рулевых наконечников и тяги.

Довольно часто рвутся пыльники ШРУСа и сайлентблоки верхних коротких продольных тяг. Кроме того, порой возникает стук при торможении, вызванный разболтанностью шайб крепления кузова. Скрежет также появляется по причине попадания камешков и прочего сора между тормозным диском и кожухом. Нередко «хулиганит» ступичный подшипник, огрызающийся люфтом и детонацией. Помимо прочего, владельцы Prado 120 раньше, чем хотелось бы, вынуждены менять крестовины кардана и сальники переднего фланца хвостовика раздаточной коробки.

Не меньше проблем доставляет электроника. Довольно часто в автомобиле «глючит» индикатор подушек безопасности, «зависает» лампочка аккумулятора, а порой на приборке загорается вся цветомузыка разом. Куда хуже, что живет отдельной жизнью система кондиционирования. У одних тойотоводов «кондей» дует либо холодным, либо наоборот горячим воздухом, не настраиваясь на промежуточную температуру. У других — не желает включаться, а у третьих — вы не поверите! — отключаться. Сервисмены грешат на сервоприводы отопителя.

В остальном критических замечаний на Land Cruiser Prado нет. Если, конечно, не брать во внимание чрезмерный расход горючего, посредственную динамику и вялые тормоза.

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20 ноября 2017
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