На что чаще всего жалуются владельцы Toyota Land Cruiser

Да, миф о надежности японских машин, грамотно вкрученный в сознание потребителей, свое дело сделал. Российских поклонников «Тойоты» наверное даже больше, чем почитателей Аллы Пугачевой. Правда, это не значит, что машины действительно столь надежны, как о них заявляет сам производитель.

Портал«АвтоВзгляд» пообщался на форуме с владельцами рамного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 120 и выяснил, что их больше всего бесит в ходе эксплуатации.

Как и любой рамный «проходимец», этот зверь неплохо ползает по бездорожью, да только о комфорте при езде по буеракам можно забыть. Впрочем, риск расстаться с недавно съеденной пищей — далеко не самое страшное, что может случиться с обитателями салона.

Пользователи профильных интернет-форумов сетуют на то, что «Прадик» жутко раздражает постоянными скрипами во время движения по неровной местности и при торможении. В связи с этим обладатели 120-го ругают автомобиль за чрезмерный износ задних колодок и втулок стабилизатора, а также за гниющие противоскрипные пластины. Причем скрежет бывает настолько сильным, что въезжая ночью во двор собственного дома вы рискуете за свое «музыкальное сопровождение» получить по крыше кирпичом с верхних этажей.