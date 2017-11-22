Кабриолет Bentley Continental GTC нового поколения замечен на тестах

Фотографии, на которых запечатлен закамуфлированный Bentley Continental GTC с открытой крышей, опубликовал портал Motor1. Как и купе Continental GT, кабриолет внешне во многом схож с концепт-каром EXP 10 Speed 6, представленным в 2015 году.

В основе машины лежит модульная платформа MSB, на которой также построен Porsche Panamera второго поколения. Благодаря использованию этой базы инженерам удалось значительно снизить вес автомобиля. Кроме того, она позволит Bentley в дальнейшем выпустить гибридную модификацию.

Как удалось узнать нашим зарубежным коллегам, британцы вывели на тесты автомобиль, оснащенный шестилитровым W12 с двойным наддувом. Этот двигатель развивает мощность в 626 л. с. и максимальный крутящий момент 900 Нм. По предварительной информации, спустя некоторое время моторную гамму купе и кабриолета Continental пополнит V8.

Напомним, что премьера третьей генерации купе Bentley Continental GT состоялась в конце августа нынешнего года. Прочитать о том, чем новинка отличается от своей предшественницы, можно здесь.