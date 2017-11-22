Длительный тест-драйв нового KIA Rio: отличник в классе

Фото avtovzglyad.ru
Мы уже привыкли к тому, что с каждым новым поколением автомобиль эволюционирует, становясь при этом крупнее, привлекательнее внешне и более напичканным электроникой внутри. В общем-то, это закон современного жанра. Но то, что произошло с четвертым Rio без преувеличения можно назвать качественным прорывом по всем направлениям.
Сергей Федоров

До сих пор не перестаю удивляться, как дизайнерам удалось создать такой цельный образ нового KIA Rio. Такое впечатление, что автомобиль, подобно живому существу, повзрослел, возмужал и окреп физически. Резкие линии кузова предшественника сменились более плавными и уверенными формами, а вместо огромного провала фальшрадиаторной решетки, которая придавала модели толику агрессии в облике, появилась узкая полоса с матовой окантовкой. При этом и новый «Рио» вовсе не выглядит добрым и пушистым — изрядную долю враждебности источает внушительный зев воздухозаборника в нижней части переднего бампера, в стиле породистых спорткаров. Дополняют картину модные вытянутые фары, а также светодиодные реснички дневных ходовых огней, собранных в одном блоке с традиционными по форме круглыми противотуманками. Сзади новый Rio выделяют крупные фонари с оригинальными светодиодными элементами, по которым автомобиль можно распознать даже в темноте, а также эффектные светоотражатели в форме бумерангов.

Фото avtovzglyad.ru

Специалисты, рисовавшие интерьер, тоже не зря ели свой хлеб. Дизайн салона получился лаконичным и современным, при этом отнюдь не раздражающим избытком кнопок и регуляторов — все по делу и на своих местах. Может качество отделочных материалов и не на самом высоком уровне, зато на вид пластик передней панели вполне себе добротен и презентабелен. Похвально и то, что корейцы проектировали «Рио» с учетом российских реалий – даже рослые водители с полным комфортом будут чувствовать себя на водительском кресле благодаря регулировкам рулевой колонки по высоте и вылету, а также приличному диапазону перемещения сиденья вверх-вниз и в продольном направлении. К тому же для нового Rio предлагается пакет теплых опций, включающий в себя подогревы всех кресел, зеркал, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателей и даже лобового стекла. Уже в базовой комплектации можно рассчитывать на фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электроусилитель руля, электропривод передних стекол, ABS с системой распределения тормозных усилий EBD, системы курсовой устойчивости ESC и помощи при трогании на подъеме HAC, а также системы контроля давления в шинах и предупреждения об экстренном торможении ESS. А это, на минуточку, бюджетный автомобиль.

Фото avtovzglyad.ru

Нам же на тест достался седан в исполнении Prestige, который изначально может похвастаться пакетом «Теплых опций», климат-контролем, шестью подушками безопасности, литыми 15-дюймовыми дисками, электроприводами всех стекол и зеркал и прочими прелестями жизни. Пожалуй, для полного счастья не хватает лишь мультимедийной-навигционной системы с 7-дюймовым экраном и камерой заднего вида, а также системы бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, которые можно заполучить в более дорогой версии Premium. Что же касается лично меня, то уже средняя комплектация Luxe вполне соответствует моим понятиям об отличном соотношении цены и функциональности автомобиля.

Кстати, о функциональности. Новый KIA Rio заметно подрос не только снаружи — внутри он также стал гораздо вместительнее. Если на машине прошлого поколения сзади было тесновато, то на новой модели я вполне комфортно поместился на втором ряду за водительским креслом, настроенным под себя, а рост у меня 185 см. К тому же спинки задних кресел складываются в пропорции 60/40, что дает возможность перевозить негабаритные грузы. В общем, с практичностью у машины все в полном порядке.

Фото avtovzglyad.ru

Более продвинутой оказалась и техническая начинка модели. Пусть на четвертое поколение «Рио» устанавливают знакомые бензиновые двигатели объемом 1,4 л и 1,6 л мощностью 100 и 123 л. с. соответственно, зато с обоими моторами теперь сочетаются 6-ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач. В то время как 1,4-литровая «четверка» на предшественнике агрегатировалась 5-ступенчатой «механикой» или 4-скоростным «автоматом». К сожалению, нам не удалось опробовать автомобиль с базовым двигателем и новыми коробками — на тесте у нас побывала 1,6-литровая модификация KIA Rio.

Надо сказать, что этот мотор весьма гармонично сочетается с автоматической трансмиссией. Передачи переключаются плавно и мягко, а при неспешном наборе скорости и вовсе складывается впечатление, будто едешь на бесступенчатом вариаторе. Но если продавить педаль газа до упора, то машинка под приятный баритон двигателя весьма шустро и напористо ускоряется — АКП при этом почти без раздумий перескакивает аж на четыре ступени вниз. В общем, даже в напряженном транспортном потоке новый «Рио» с таким силовым агрегатом «не потеряется» и уж точно не будет выглядеть мальчиком для битья.

Фото avtovzglyad.ru

Да и на скоростной магистрали запаса тяги хватает. Вечером в пятницу мне пришлось ехать на дачу по платной загородной трассе. Так вот, разрешенные 130 км/ч плюс не штрафуемые 20 км/ч KIA Rio набирает легко и непринужденно, словно это для него обыденная крейсерская скорость. Причем у мотора еще оставался вполне приличный запас мощности — стрелка тахометра зависла где-то ближе к 4000 об/мин, а до срабатывания электронного ограничителя оставалось более 2500 оборотов. Опасался я лишь одного — чтобы ненароком не превысить 150-километровый лимит с последующим получением «писем счастья». Автомобиль же при этом вел себя надежно и предсказуемо, и если бы позволила ситуация, думаю, запросто разогнался бы до паспортной «максималки» в 190 км/ч.

Такому выверенному поведению на скоростной магистрали седан обязан прежде всего подвеске, гармонично сочетающей достойную плавность хода и отменную управляемость. К тому же ходовая оказалось весьма энергоемкой — даже на разбитом проселке ее ни разу не «пробило» до ограничителей.

Фото avtovzglyad.ru

Обратную дорогу домой я ехал размеренно, никуда не спеша, анализируя свои впечатления о новом «Рио». В общем, пришел к выводу, что в этом бюджетном автомобиле меня практически ничего не раздражает. Даже шумоизоляция оказалась на очень приличном уровне, равно как и ходовые качества с управляемостью, а также довольно щедрое оснащение. Еще порадовал расход топлива — в смешанном цикле машина расходует несколько больше 6 л/100 км. Весьма достойный результат.

Правда, чтобы стать обладателем такого седана придется выложить от 684 900 рублей без учета всевозможных скидок по программе «трейд-ин» или утилизации. За побывавший же на нашем тесте KIA Rio в комплектации Prestige придется выложить не менее 914 900 целковых. Вроде бы немало, однако, учитывая современные реалии и потребительские свойства машины, это того стоит.

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22 ноября 2017
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