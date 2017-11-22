Длительный тест-драйв нового KIA Rio: отличник в классе

До сих пор не перестаю удивляться, как дизайнерам удалось создать такой цельный образ нового KIA Rio. Такое впечатление, что автомобиль, подобно живому существу, повзрослел, возмужал и окреп физически. Резкие линии кузова предшественника сменились более плавными и уверенными формами, а вместо огромного провала фальшрадиаторной решетки, которая придавала модели толику агрессии в облике, появилась узкая полоса с матовой окантовкой. При этом и новый «Рио» вовсе не выглядит добрым и пушистым — изрядную долю враждебности источает внушительный зев воздухозаборника в нижней части переднего бампера, в стиле породистых спорткаров. Дополняют картину модные вытянутые фары, а также светодиодные реснички дневных ходовых огней, собранных в одном блоке с традиционными по форме круглыми противотуманками. Сзади новый Rio выделяют крупные фонари с оригинальными светодиодными элементами, по которым автомобиль можно распознать даже в темноте, а также эффектные светоотражатели в форме бумерангов.
Специалисты, рисовавшие интерьер, тоже не зря ели свой хлеб. Дизайн салона получился лаконичным и современным, при этом отнюдь не раздражающим избытком кнопок и регуляторов — все по делу и на своих местах. Может качество отделочных материалов и не на самом высоком уровне, зато на вид пластик передней панели вполне себе добротен и презентабелен. Похвально и то, что корейцы проектировали «Рио» с учетом российских реалий – даже рослые водители с полным комфортом будут чувствовать себя на водительском кресле благодаря регулировкам рулевой колонки по высоте и вылету, а также приличному диапазону перемещения сиденья вверх-вниз и в продольном направлении. К тому же для нового Rio предлагается пакет теплых опций, включающий в себя подогревы всех кресел, зеркал, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателей и даже лобового стекла. Уже в базовой комплектации можно рассчитывать на фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электроусилитель руля, электропривод передних стекол, ABS с системой распределения тормозных усилий EBD, системы курсовой устойчивости ESC и помощи при трогании на подъеме HAC, а также системы контроля давления в шинах и предупреждения об экстренном торможении ESS. А это, на минуточку, бюджетный автомобиль.
Нам же на тест достался седан в исполнении Prestige, который изначально может похвастаться пакетом «Теплых опций», климат-контролем, шестью подушками безопасности, литыми 15-дюймовыми дисками, электроприводами всех стекол и зеркал и прочими прелестями жизни. Пожалуй, для полного счастья не хватает лишь мультимедийной-навигционной системы с 7-дюймовым экраном и камерой заднего вида, а также системы бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, которые можно заполучить в более дорогой версии Premium. Что же касается лично меня, то уже средняя комплектация Luxe вполне соответствует моим понятиям об отличном соотношении цены и функциональности автомобиля.
Кстати, о функциональности. Новый KIA Rio заметно подрос не только снаружи — внутри он также стал гораздо вместительнее. Если на машине прошлого поколения сзади было тесновато, то на новой модели я вполне комфортно поместился на втором ряду за водительским креслом, настроенным под себя, а рост у меня 185 см. К тому же спинки задних кресел складываются в пропорции 60/40, что дает возможность перевозить негабаритные грузы. В общем, с практичностью у машины все в полном порядке.
Более продвинутой оказалась и техническая начинка модели. Пусть на четвертое поколение «Рио» устанавливают знакомые бензиновые двигатели объемом 1,4 л и 1,6 л мощностью 100 и 123 л. с. соответственно, зато с обоими моторами теперь сочетаются 6-ступенчатые механическая и автоматическая коробки передач. В то время как 1,4-литровая «четверка» на предшественнике агрегатировалась 5-ступенчатой «механикой» или 4-скоростным «автоматом». К сожалению, нам не удалось опробовать автомобиль с базовым двигателем и новыми коробками — на тесте у нас побывала 1,6-литровая модификация KIA Rio.
Надо сказать, что этот мотор весьма гармонично сочетается с автоматической трансмиссией. Передачи переключаются плавно и мягко, а при неспешном наборе скорости и вовсе складывается впечатление, будто едешь на бесступенчатом вариаторе. Но если продавить педаль газа до упора, то машинка под приятный баритон двигателя весьма шустро и напористо ускоряется — АКП при этом почти без раздумий перескакивает аж на четыре ступени вниз. В общем, даже в напряженном транспортном потоке новый «Рио» с таким силовым агрегатом «не потеряется» и уж точно не будет выглядеть мальчиком для битья.
Да и на скоростной магистрали запаса тяги хватает. Вечером в пятницу мне пришлось ехать на дачу по платной загородной трассе. Так вот, разрешенные 130 км/ч плюс не штрафуемые 20 км/ч KIA Rio набирает легко и непринужденно, словно это для него обыденная крейсерская скорость. Причем у мотора еще оставался вполне приличный запас мощности — стрелка тахометра зависла где-то ближе к 4000 об/мин, а до срабатывания электронного ограничителя оставалось более 2500 оборотов. Опасался я лишь одного — чтобы ненароком не превысить 150-километровый лимит с последующим получением «писем счастья». Автомобиль же при этом вел себя надежно и предсказуемо, и если бы позволила ситуация, думаю, запросто разогнался бы до паспортной «максималки» в 190 км/ч.
Такому выверенному поведению на скоростной магистрали седан обязан прежде всего подвеске, гармонично сочетающей достойную плавность хода и отменную управляемость. К тому же ходовая оказалось весьма энергоемкой — даже на разбитом проселке ее ни разу не «пробило» до ограничителей.
Обратную дорогу домой я ехал размеренно, никуда не спеша, анализируя свои впечатления о новом «Рио». В общем, пришел к выводу, что в этом бюджетном автомобиле меня практически ничего не раздражает. Даже шумоизоляция оказалась на очень приличном уровне, равно как и ходовые качества с управляемостью, а также довольно щедрое оснащение. Еще порадовал расход топлива — в смешанном цикле машина расходует несколько больше 6 л/100 км. Весьма достойный результат.
Правда, чтобы стать обладателем такого седана придется выложить от 684 900 рублей без учета всевозможных скидок по программе «трейд-ин» или утилизации. За побывавший же на нашем тесте KIA Rio в комплектации Prestige придется выложить не менее 914 900 целковых. Вроде бы немало, однако, учитывая современные реалии и потребительские свойства машины, это того стоит.