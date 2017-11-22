Длительный тест-драйв нового KIA Rio: отличник в классе

Нам же на тест достался седан в исполнении Prestige, который изначально может похвастаться пакетом «Теплых опций», климат-контролем, шестью подушками безопасности, литыми 15-дюймовыми дисками, электроприводами всех стекол и зеркал и прочими прелестями жизни. Пожалуй, для полного счастья не хватает лишь мультимедийной-навигционной системы с 7-дюймовым экраном и камерой заднего вида, а также системы бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, которые можно заполучить в более дорогой версии Premium. Что же касается лично меня, то уже средняя комплектация Luxe вполне соответствует моим понятиям об отличном соотношении цены и функциональности автомобиля.

Кстати, о функциональности. Новый KIA Rio заметно подрос не только снаружи — внутри он также стал гораздо вместительнее. Если на машине прошлого поколения сзади было тесновато, то на новой модели я вполне комфортно поместился на втором ряду за водительским креслом, настроенным под себя, а рост у меня 185 см. К тому же спинки задних кресел складываются в пропорции 60/40, что дает возможность перевозить негабаритные грузы. В общем, с практичностью у машины все в полном порядке.