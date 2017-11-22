Subaru WRX STI с продажи не снимают

Как сообщает немецкая пресс-служба Subaru, летом 2018 года WRX в модификации STI снимут с продаж в Европе вследствие низкого покупательского спроса. Действительно, у европейских автомобилистов машина популярностью не пользуется. К примеру, в Германии за последние шесть лет эти седаны разошлись скромным тиражом в 859 экземпляров.

Как корреспондента портала «АвтоВзгляд» уверили в российском офисе марки, к России это не имеет никакого отношения. Однако смеем предположить, что в нашей стране автомобиль будет продаваться (но не покупаться) лишь до поры до времени — рано или поздно японцы все же приостановят реализацию этой невостребованной модели.

К слову сказать, за первые три квартала нынешнего года нашими соотечественниками был куплен один-единственный WRX STI и еще три седана WRX без «спортивного» шильдика. Что, впрочем, неудивительно, учитывая хотя бы задранные цены на эти машины. За WRX официальные дилеры попросят как минимум 2 399 000 рублей, в то время как за WRX STI придется выложить уже не менее 3 249 900 целковых.