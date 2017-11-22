УАЗ представил совершенно новую «Буханку»

Смешно? Еще как! Однако это не мешает ульяновцам экспериментировать. К слову, автостроитель уже вручил ключи от новенькой, где-то даже экстремальной версии «Буханки» первому чемпиону России по скейтбордингу Дмитрию Двойнишникову.

Возможно, спортсмену больше понравился бы BMW X6 — вроде тех, что получили российские победители и призеры Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. Однако судьба не оставила ему выбора: молодому чемпиону достался УАЗ «Комби», эффектно кастомизированный стрит-арт художником.

Специальную версию «Буханки» помимо рисунка на кузове и уникального логотипа отличают экспедиционный багажник с лестницей и несколько измененное оформление салона. Автомобиль в новом издании появится на рынке в следующем году. Будем надеяться, что «уазик» окажется не менее надежным, чем доска для скейта.