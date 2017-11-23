Объявлены цены на электрический грузовик Tesla Semi

Как сообщает Moscow Tesla Club, грузовик Semi будет продаваться в двух модификациях с максимальным запасом хода в 482 и 805 километров по цене 150 000 и 180 000 долларов соответственно. Кроме того, покупатели получат возможность обзавестись электрической фурой специальной серии Founders Edition. За такую машину придется заплатить не менее 200 000 долларов.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в движение новая Tesla Semi приводится четырьмя электромоторами, расположенными на задних колесах. Суммарная мощность этой силовой установки достигает порядка 1000 л. с. На разгон до сотни автомобилю без груза требуется всего 5 секунд, а груженому — 20 секунд.

Предполагается, что серийное производство электрического грузовика начнется в 2019 году.