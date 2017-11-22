Иксы, кроссовер и GT: все о будущем LADA Granta

Фото: АВТОВАЗ
Весьма любопытная информация появилась о будущем всенародной любимицы LADA Granta. Судя по всему, АВТОВАЗ не только не планирует снимать машину с производства, но и намерен расширить перечень ее модификаций.
Вячеслав Василенко

Нежданно-негаданно Волжский автозавод решил освежить интерес потребителей к своему бестселлеру, а заодно и кардинально повысить объемы его продаж. Пока скептики предсказывали «Гранте» неутешительное будущее, а на форумах обсуждали искобразный стиль, который модель унаследует от LADA Vesta и XRAY, тольяттинцы решили самым кардинальным образом изменить внешний и внутренний мир автомобиля. И сразу скажем: столь глубоких и смелых новаций по отношению к «Гранте» не ожидал никто.

Как следует из официального отчета АВТОВАЗа за третий квартал этого года, к выходу на рынок готовится новая версия LADA Granta под названием City. Речь идет о всем знакомой машине, которая будет представлена с расширенной цветовой гаммой окраски кузова, а также модными дизайнерскими наворотами салона. В частности, со вставочками контрастных цветов на дверных панелях и торпедо, яркой прострочкой сидений и модными накладками.

По сути, старый автомобиль в новом варианте исполнения появится в продаже уже в начале будущего года. Правда, официально эту информацию порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Волжского завода не подтвердили.

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Куда более интересным сочинением на тему «Будущее Гранты» тольяттинцы могут порадовать в конце 2018 года. Во всяком случае, об этом говорят журналисты портала «Русский автомобиль», ссылающиеся на собственные источники в компании. По их словам, производитель не исключает возможность выпуска кросс-версии LADA Granta в кузове «лифтбэк» с декоративным пластиковым обвесом и увеличенным дорожным просветом. Правда, по собственным данным портала «АвтоВзгляд», от разработки такой модификации волжане отказались окончательно и бесповоротно.

Пожалуй, самым крутым проектом на основе LADA Granta окажется псевдоспортивная версия с литерой GT. Понятное дело, что речи о принадлежности авто к классу Gran Turismo не идет, но почему бы и не помечтать?

По сведениям того же «Русского автомобиля», тольяттинцы подумывают о выпуске лифтбэков с а-ля аэродинамическим обвесом и более жесткими амортизаторами. А для тех, кто любит пониже, АВТОВАЗ «опустит» машину на целых 20 мм — вот так тюнинг, вот ведь жара! Да к тому же какая экономия для будущих владельцев на подпиливании пружин. Однако даже примерные сроки появления такой «зажигалки» пока неизвестны.

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В пресс-центре Волжского автозавода порталу «АвтоВзгляд» и вовсе отказались комментировать появление этих проектов, сказав лишь, что «обо всех новых продуктах компания сообщит своевременно». Иными словами, вероятность выхода всех трех производных от LADA Granta на предприятии не подтверждают, но и не опровергают.

Одно известно точно — фейслифтинг модели уже не за горами. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» шеф-дизайнер LADA Стив Маттин, «необходимость менять продуктовую линейку возникнет в определенный момент, и каждая модель в своем производственном цикле должна пережить рестайлинг». По его словам, «Гранта» — не исключение, и «в той или иной степени АВТОВАЗ сейчас работает над этой машиной».

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22 ноября 2017
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