Иксы, кроссовер и GT: все о будущем LADA Granta

Нежданно-негаданно Волжский автозавод решил освежить интерес потребителей к своему бестселлеру, а заодно и кардинально повысить объемы его продаж. Пока скептики предсказывали «Гранте» неутешительное будущее, а на форумах обсуждали искобразный стиль, который модель унаследует от LADA Vesta и XRAY, тольяттинцы решили самым кардинальным образом изменить внешний и внутренний мир автомобиля. И сразу скажем: столь глубоких и смелых новаций по отношению к «Гранте» не ожидал никто.

Как следует из официального отчета АВТОВАЗа за третий квартал этого года, к выходу на рынок готовится новая версия LADA Granta под названием City. Речь идет о всем знакомой машине, которая будет представлена с расширенной цветовой гаммой окраски кузова, а также модными дизайнерскими наворотами салона. В частности, со вставочками контрастных цветов на дверных панелях и торпедо, яркой прострочкой сидений и модными накладками.

По сути, старый автомобиль в новом варианте исполнения появится в продаже уже в начале будущего года. Правда, официально эту информацию порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Волжского завода не подтвердили.