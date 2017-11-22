По прозвищу зверь: тест-драйв Skoda Kodiaq

В мои намерения совершенно не входит поражать кого-либо широтой своего кругозора и нудно выкладывать очевидную информацию о том, что кадьяк — это такой медведь, который водится где-то там у аляскинского черта на рогах. Нынче меня куда больше волнует другой вопрос — чем конкретно думают те люди, которые отвечают в солидных компаниях за выбор названия. Вот, скажем, кому пришло в голову прилепить автомобилю несуразную кличку «Ухо»? Естественно, я имею в виду Toyota Auris, которая ни разу не переводится с латыни как «Золото». Или, к примеру, за какие такие грехи большой европейский кроссовер от Volkswagen, напичканный по самое не балуйся дорогостоящими опциями и электроникой, получил имя дикого кочевого племени, затерянного в песках Сахары? А почему Nissan обозвал свою модель то ли «Примечанием», то ли «Нотой»? Звучит-то она так себе, жидковато…

Я могу как-то понять, когда экстравагантность наименований возведена в систему и подчиняется строгой логике. Вот у Lamborghini все автомобили носят клички знаменитых бойцовых быков, ну и ладно. А когда никакой системы нет и в помине? Это что же — сделайте мне красиво, что ли?