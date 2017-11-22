По прозвищу зверь: тест-драйв Skoda Kodiaq

Фото: Skoda
Интересные творятся дела на белом свете. С одной стороны, вполне ординарные хетчбэки беззастенчиво корчат из себя кроссоверы, обвешиваясь некрашеным пластиком и привставая на цыпочки. А с другой стороны, бесспорные кроссоверы пытаются стыдливо замаскировать свое достоинство, притворяясь всего лишь скромными универсалами с высоким клиренсом. Именно в таком виде предстала перед нами Audi Q7 второго поколения, таким же оказалась и новоявленная Skoda Kodiaq.
Вадим Устинов

В мои намерения совершенно не входит поражать кого-либо широтой своего кругозора и нудно выкладывать очевидную информацию о том, что кадьяк — это такой медведь, который водится где-то там у аляскинского черта на рогах. Нынче меня куда больше волнует другой вопрос — чем конкретно думают те люди, которые отвечают в солидных компаниях за выбор названия. Вот, скажем, кому пришло в голову прилепить автомобилю несуразную кличку «Ухо»? Естественно, я имею в виду Toyota Auris, которая ни разу не переводится с латыни как «Золото». Или, к примеру, за какие такие грехи большой европейский кроссовер от Volkswagen, напичканный по самое не балуйся дорогостоящими опциями и электроникой, получил имя дикого кочевого племени, затерянного в песках Сахары? А почему Nissan обозвал свою модель то ли «Примечанием», то ли «Нотой»? Звучит-то она так себе, жидковато…

Я могу как-то понять, когда экстравагантность наименований возведена в систему и подчиняется строгой логике. Вот у Lamborghini все автомобили носят клички знаменитых бойцовых быков, ну и ладно. А когда никакой системы нет и в помине? Это что же — сделайте мне красиво, что ли?

Фото: Skoda

Ладно, вернемся к нашим баранам, то бишь, к медведям. По скромному моему разумению у Kodiaq общего с кадьяком примерно столько же, сколько у Yeti со снежным человеком. Внешний вид нового чешского кроссовера, скажем прямо, не поражает монументальностью. Он приземист — да. Но при этом визуально чересчур длинен для того, чтобы произвести требуемое впечатление. Как дизайнерам удалось добиться такого эффекта — непонятно. Ведь автомобиль ниже массивного Touareg всего на 33 мм, зато короче на целых 104 мм. И тем не менее…

От классически-спокойного невыразительного лица тоже не веет звериной мощью. Впечатление такое, что маску «Рапида» натянули на «Туарег». Сзади же автомобиль чем-то напоминает стоящий на запасном пути бронепоезд, но уж никак не медведя с его кургузым задом и куцым хвостом. Вот такой прощальный подарок оставил после себя шеф-дизайнер Йозеф Кабан, покидая компанию Skoda.

Предвижу возражения типа: «Нарисуй, дурак, лучше!» Отвечу сразу и честно — не нарисую. Более того, мне экстерьер «Кодьяка» весьма симпатичен, хотя он и пресен. Но что касается этого последнего свойства, то такая уж у «Шкоды» ипостась во внутриваговском разделении функций с момента появления на свет Octavia A7 в 2013 году — быть идеально-скучной. Единственный принципиальный протест вызывают противотуманки, задранные под самые фары, выше уровня колесных арок — непонятно, с каким туманом они собираются бороться на такой высоте. Впрочем, назовем их ходовыми огнями, на том и успокоимся.

Фото: Skoda

Салон удобен, эргономичен, просторен, уютен и тих — по крайней мере, что касается первых двух рядов. Если кому-то взбредет в голову разложить третий ряд сидений, то пусть имеет в виду: усадить там можно разве что детей, только-только вышедших из того нежного возраста, для которого правила требуют использовать детское кресло. Просто не надо расчесывать то, что не чешется: в пятиместном варианте автомобиль располагает багажным отсеком более, чем солидного объема — 635 литров при загрузке по оконную линию.

Честно говоря, я ожидал, что интерьер кроссовера также будет навевать тоску своей безупречностью и бескомпромиссной лаконичностью. Однако к счастью эти опасения не подтвердились. Не то, чтобы дизайнеры «Шкоды» позволили себе отойти от канонов и устроить в салоне китайское буйство хрома или японскую перегруженность компоновки. Нет, они осмелились немного оживить немецкий орднунг симпатичными деталями.

Лично мне очень понравилась оригинальная форма ручки селектора коробки передач. На нее не только приятно взглянуть, но и чувствовать под ладонью. Двойной перчаточный ящик функционален и удобен. Передняя панель с двумя наплывами — у приборного щитка и «бардачка» — не утомляет глаз однообразием линий. Забавные откидывающиеся от спинок кресел столики с выскакивающими сбоку подстаканниками с водительского места не видны, но интерьеру шарма тем не менее все равно добавляют. Зонтики, запрятанные в торцах дверей, может быть не столь уж необходимы, но точно не бесполезны. А вот тоненькие накладки, предназначенные якобы для защиты кромок дверей, отламываются на раз-два.

Фото: Skoda

Молодцы чехи, что не стали слепо следовать моде и превращать дисплей мультимедийной системы в планшет, всадив в его меню все без исключения настройки и регулировки. Они сохранили все необходимые «крутилки» и кнопки, и за это им наша искренняя сердечная благодарность. По крайней мере, можно на ощупь установить нужную температуру в салоне, включить обогрев кресла или прибавить громкость музыки, не отрывая при этом взгляда от дороги. В этом подходе со стороны производителя куда больше заботы о безопасности, чем в накачивании автомобиля бесконечным количеством электронных ассистентов.

Впрочем, к кнопкам у меня есть другие претензии, но это уже относится к ездовым повадкам кроссовера. Прежде всего, зачем ему в принципе нужна клавиша, включающая режим off road? Какие такие непролазные буераки собирается штурмовать Kodiaq со своим мизерным клиренсом в 188 мм, и не менее смешными углами въезда и съезда в 19,1 и 15,7 градуса? Да максимумом его амбиций должно быть преодоление не слишком размытой грунтовки.

Второй вопрос касается езды по асфальту. В принципе, он у меня возникает ко всем машинам — за самым редким исключением, вроде MINI Cooper. Он, естественно, касается «спортивного» режима, ничем не отличающегося от обычного дорожного ни по динамике, ни по управляемости. Почему-то закрадывается крамольная мысль, что эта опция рассматривается автомобилестроителями исключительно как один из сравнительно честных способов отъема денег у покупателя.

Фото: Skoda

Спортом, кстати говоря, автомобиль не балует. В отличие от крутого бездорожья, на асфальте он себя чувствует как дома — превосходно держит прямую, точно входит в повороты, прогнозируемо оттормаживается. Конечно, бензинового двигателя в 150 сил ему маловато. А вот более мощный 180-сильный агрегат с крутящим моментом 320 л. с. в содружестве с семиступенчатым «роботом» DSG придает машине вполне удовлетворительное ускорение как при старте с места, так и при атаке с ходу. Но с кренами в повороте даже на сравнительно небольшой скорости Kodiaq справляется не очень хорошо. Они не пугают, но проявляются ощутимо. И это странно, поскольку подвеска у автомобиля достаточно жесткая. По крайней мере, мелкие неровности асфальта передаются ею на пятую точку водителя весьма скрупулезно.

В целом же, для семейного кроссовера, не предназначенного для безбашенных гонок по извилистой трассе, ходовые таланты «Кадьяка» весьма и весьма неплохи. Искатав за неделю практически все Подмосковье, я не нашел таких дорог, где ему пришлось бы туго. Но подчеркиваю — все-таки дорог, хотя и любой степени гадостности.

Позиционируется автомобиль в модельном ряду концерна очень разумно: он оказывается ровно посередине между Volkswagen Tiguan и Volkswagen Touareg как по габаритным размерам, так и по прайсу. Базовая версия стоит 1 999 000 рублей, оптимальная 180-сильная — уже 2 349 000 целковых. Не дешево, но вполне приемлемо по нынешнему уровню цен.

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22 ноября 2017
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