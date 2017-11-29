В Иордании открылся первый дилерский центр LADA

На торжественной церемонии открытия автосалона LADA в Аммане присутствовали чрезвычайный и полномочный российский посол в Иордании Борис Болотин, директор по экспорту ПАО «АВТОВАЗ» Макс Миссана и основатели компании LADA JORDAN Файе Разамни и Омар Шалла. Дилерский центр полностью соответствует новым корпоративным стандартам российской марки. Площадь шоурума, в котором будут представлены пять моделей, составляет 400 квадратных метров, а сервисной зоны — 350 кв.м.

В Иордании будут продаваться Vesta и Granta, трех- и пятидверные внедорожники LADA 4x4, семиместный универсал и фургон Largus, а также Kalina и Kalina Cross. Все автомобили подпадают под программу круглосуточной помощи на дорогах — то есть в течение первых трех лет после покупки в случае возникновения проблем с машиной клиент может обратиться за технической помощью на горячую линию.

Напомним, что автомобили LADA и ранее поставлялись в Иорданию — в 1986—1998 годах. За 12 лет АВТОВАЗ экспортировал в королевство более 9500 машин.