Как LADA Vesta заткнет за пояс KIA Rio и Hyundai Solaris

Судя по испытаниям, автомобиль действительно довели до нужной кондиции — «Веста» больше не расстраивает размазанными реакциями руля и не валится в агрессивных поворотах. Неужели российский седан по ездовым повадкам наконец-то утрет нос ближайшим конкурентам из Кореи — Hyundai Solaris и KIA Rio, чьи шасси пока все же более сбалансированы?

Все дело в новейших однотрубных амортизаторах, благодаря которым подвеска стала более жесткой и упругой. Более того: «Весте» достанется задняя независимая подвеска на треугольных рычагах.