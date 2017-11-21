Как LADA Vesta заткнет за пояс KIA Rio и Hyundai Solaris

Фото: rusautomobile.ru
Компания «Автопродукт» представила новую модификацию LADA Vesta под названием Rally Sprint. В массовое производство она, конечно, не пойдет, а вот используемая на прототипе новая подвеска вполне себе может прижиться на серийных версиях.
Мирон Горин

Судя по испытаниям, автомобиль действительно довели до нужной кондиции — «Веста» больше не расстраивает размазанными реакциями руля и не валится в агрессивных поворотах. Неужели российский седан по ездовым повадкам наконец-то утрет нос ближайшим конкурентам из Кореи — Hyundai Solaris и KIA Rio, чьи шасси пока все же более сбалансированы?

Все дело в новейших однотрубных амортизаторах, благодаря которым подвеска стала более жесткой и упругой. Более того: «Весте» достанется задняя независимая подвеска на треугольных рычагах.

Фото: rusautomobile.ru

Как сообщает сайт «Русский автомобиль», машина также похвастает увеличенным дорожным просветом и улучшенной аэродинамикой — не в последнюю очередь благодаря применению карбона, оригинального обвеса, а также спойлера и заднего козырька.

После того, как новая «ходовка» получит патент, ее сможет заказать и установить в замен штатной вазовской подвески любой желающий. А таковых, полагаем, найдется немало — в период с января по октябрь владельцами LADA Vesta стали более 60 000 человек. Похоже, с «улучшайзингом» флагманского седана АВТОВАЗа корейцам действительно придется несладко.

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21 ноября 2017
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