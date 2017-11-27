LADA Vesta vs KIA Rio: кто первый в дамки

Чтобы закрепить за собой почетное первое место, на помощь корейцам пришла новая генерация KIA Rio, сильно прибавившая и в качестве, и в оснащении даже своей базовой версии. Если оперировать абсолютными цифрами, то с января по октябрь владельцами «Рио» стали более 82 000 россиян. Ему в спину дышит тольяттинская LADA Granta, а ей, в свою очередь, наступает на пятки LADA Vesta.

Волжским флагманом, очень эффектно и громко выстрелившим еще на старте продаж, обзавелись за десять месяцев этого года свыше 61 000 наших соотечественников — на 20 000 больше, чем годом ранее. В то время, как продажи KIA Rio по сравнению с минувшим годом увеличились на 10 000 машин. Так что у «Весты» есть реальные шансы побороться с «Рио» за лидерство. Впрочем, время, как говорится, покажет. А пока давайте уточним, какими козырями обладает каждая из моделей в столь крупной игре.

ЭКСТЕРЬЕР

Пока все спорят о том, кто у кого позаимствовал искобразный дизайн — АВТОВАЗ у западных автостроителей или они у нас, «Веста» привлекает все больше число поклонников. Еще бы, ведь благодаря бывшему художнику Mercedes-Benz и Volvo Стиву Маттину автомобили «Лада» обрели узнаваемый корпоративный стиль, да еще и весьма эффектный. Конечно, не всем нравятся вогнутые боковые панели кузова, но как по мне, так они очень даже хороши. Безусловно, на вкус и цвет товарищей нет, но облик LADA Vesta — без преувеличения — прорыв.