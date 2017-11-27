LADA Vesta vs KIA Rio: кто первый в дамки

Фото avtovzglyad.ru
Корейский бестселлер KIA Rio занял лидирующую позицию в рейтинге продаж на российском рынке и, похоже, в обозримом будущем никому не собирается ее уступать. Впрочем, коррективы в амбициозные планы автостроителя из Страны утренней свежести может внести АВТОВАЗ.
Вячеслав Василенко

Чтобы закрепить за собой почетное первое место, на помощь корейцам пришла новая генерация KIA Rio, сильно прибавившая и в качестве, и в оснащении даже своей базовой версии. Если оперировать абсолютными цифрами, то с января по октябрь владельцами «Рио» стали более 82 000 россиян. Ему в спину дышит тольяттинская LADA Granta, а ей, в свою очередь, наступает на пятки LADA Vesta.

Волжским флагманом, очень эффектно и громко выстрелившим еще на старте продаж, обзавелись за десять месяцев этого года свыше 61 000 наших соотечественников — на 20 000 больше, чем годом ранее. В то время, как продажи KIA Rio по сравнению с минувшим годом увеличились на 10 000 машин. Так что у «Весты» есть реальные шансы побороться с «Рио» за лидерство. Впрочем, время, как говорится, покажет. А пока давайте уточним, какими козырями обладает каждая из моделей в столь крупной игре.

ЭКСТЕРЬЕР

Пока все спорят о том, кто у кого позаимствовал искобразный дизайн — АВТОВАЗ у западных автостроителей или они у нас, «Веста» привлекает все больше число поклонников. Еще бы, ведь благодаря бывшему художнику Mercedes-Benz и Volvo Стиву Маттину автомобили «Лада» обрели узнаваемый корпоративный стиль, да еще и весьма эффектный. Конечно, не всем нравятся вогнутые боковые панели кузова, но как по мне, так они очень даже хороши. Безусловно, на вкус и цвет товарищей нет, но облик LADA Vesta — без преувеличения — прорыв.

Фото avtovzglyad.ru

Корейский седан так же очень неплох, но скучноват. Экс-дизайнер Volkswagen Питер Шрайер решил не превращать бюджетную машину в какую-нибудь нескромную KIA Stinger. Если задняя оптика, соединенная единой линией под стать автомобилям BMW, выглядит оригинально, то поджатый «нос тигра» решетки радиатора эффекта «вау» не вызывает.

Впрочем, как уже было сказано, это чистой воды вкусовщина. Ведь кто-то видит в KIA Rio «городского хищника», а растянутую фронтальную оптику почитает за аэродинамический изыск. Как бы то ни было, внешний вид «Рио» магнитно-притягательным не назовешь, хотя он и более, чем соответствует современным трендам автомобильного дизайна.

ЭРГОНОМИКА САЛОНА

Вот, что мне нравится в салоне бюджетных автомобилей, так это их простота. Нет тут ни перегруженных менюшек, ни кучи псевдополезных кнопок, ни обилия рябящей в глазах информации. Иначе говоря, аскетизм и LADA Vesta, и KIA Rio можно смело приравнять к понятию эргономика. А что — все органы управления перед глазами, интерфейс мультимедийки — под рукой. Никаких головоломок и ребусов.

К посадке в «Весте» сразу не привыкнуть: на мой взгляд, тут чересчур большой шаг настройки наклона спинки кресла, а вот руль приятно ложится в руки, хотя и требует частых перехватов при прохождении крутых поворотов. В «Рио» рулевое колесо кажется более плотным, а вместе с тем проскальзывающим при активной рулежке.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

В нижней части центральной консоли у «корейца» имеется удобный отсек для мелочевки, здесь же аккуратно можно разместить мобильный телефон без опасения потерять его из вида при динамичной езде. У волжского же седана в этом месте расположены два подстаканника, которые больше выполняют декоративную роль, ибо в очередном вираже купленный на АЗС кофе может выпасть из ниши прямо на ноги. Зато в этих боксах легко удерживается поставленный на бок смартфон — хоть карты изучай, хоть фильм смотри.

На заднем диване в российском седане — гуляй, не хочу! Тут легко усядутся три рослых человека, пусть и с поправкой на то, что у среднего пассажира колени при этом будут находиться на уровне лица. В «корейце» же троим будет слишком тесно, да и головы седоков ростом под 190 см — хочешь, не хочешь — упрутся в потолок. Больше в LADA Vesta запаса и для колен. Что касается грузовых отделений, то в обеих машинах их объем идентичен — 480 литров.

ЕЗДОВЫЕ ПОВАДКИ

Наконец-то, дождались — волжане выкатили «Весту» в оснащении с топовым 122-сильным мотором, агрегатированным с пятискоростной «механикой». По сравнению с младшим движком о 106 «скакунах», этот агрегат — просто ураган!

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Недостатка тяги не испытываешь в принципе, а сама коробка щелкает передачами так легко и эластично, что порой даже сомневаешься, на «Ладе» ли ты едешь.

В противовес французской «пятиступке», установленной в Vesta, у «корейца» — шестиступенчатая коробка. Она прекрасно аккомпанирует бодрому 123-сильному мотору, который «кочегарит» — мама, не горюй.

Но если в плане динамики претензий не вызывает ни один из оппонентов, то с точки зрения настроек шасси LADA Vesta все же чуточку уступает корейскому седану. Нет, неровности вазовский флагман сглаживает на «ура», а вот в стремительных поворотах на высоких скоростях руль требует небольших корректировок.

В случае с KIA подруливания не требуются. Зато ход педалей у «Весты» гораздо мягче, чем у «Рио». Да и тормоза у волжского седана по ощущениям оказываются более цепкими уже при незначительном нажатии. «Кореец» же замедляется при большем усилии на педаль, но зато делает это гораздо деликатнее.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Определенно в выигрышное положение «Ладу» ставит ее дорожный просвет, равный 178 мм. В то время как клиренс KIA на 18 мм меньше — поаккуратнее с бордюрами. А вот по шумоизоляции до заморского конкурента «волжанин» пока не дотянул.

ЧТО В ИТОГЕ?

В общем, надо признать, что LADA Vesta имеет не только право на существование, но и все шансы на успех. Особенно с учетом того, что АВТОВАЗ, реагируя на критику, регулярно проводит работу над ошибками. Седан, к слову, с момента своего выхода на рынок претерпел более двух десятков доработок. Поэтому корейцам есть чего опасаться. Даже несмотря на то, что KIA Rio — надежный и прекрасно сбалансированный автомобиль.

А еще нельзя забывать и о цене, которая ставит «Весту» в очень выигрышное положение. Судите сами: с движком мощностью 122 «лошадки» отечественный автомобиль попросит за себя 633 000 рублей. За иномарку питерской сборки в схожей комплектации придется выложить уже не менее 767 000 «деревянных». А вот стоит ли переплачивать — решать вам.

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27 ноября 2017
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