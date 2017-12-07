Минпромторг подготовил новые условия программы господдержки автопрома

Фото: www.vwmagazine.be
В Министерстве промышленности и торговли РФ рассказали о новых условиях для производителей, желающих получить льготы по госпрограмме поддержки автопрома. Текущие соглашения о промсборке между российским правительством и автостроителями, напомним, истекают в 2017—2018 годах. Автопроизводителям предъявили жесткие требования
Виктория Базылева

Первый шаг к реализацию программы по повышению локализации автомобилей российские власти сделали в 2005 году. Тогда автопроизводителей обязали организовать в нашей стране промсборку как минимум 25 000 автомобилей в год и постепенно увеличивать объемы выпускаемых машин. Компании, сумевшие за пять лет локализовать производство на 30%, получили таможенные скидки на ввоз автокомпонентов — они выплачивали всего 0—5% от отпускной цены вместо 20%.

Спустя шесть лет правительство ужесточило требования — к 2018 году автоконцерны должны повысить уровень локализации до 60%, а также наладить производство в нашей стране двигателей или коробок передач. На сегодняшний день с этой задачей справились лишь крупные компании, такие как альянс Renault-Nissan, Volkswagen и Ford Sollers.

Фото: Ford

Теперь же, как сообщают «Ведомости», Минпромторг разработал целый перечень операций и график их внедрения. Согласно документу, к 2019 году все автостроители, рассчитывающие на льготы, должны производить в России моторы. К 2023-му им необходимо наладить сборку коробок передач, причем механических — из отечественных комплектующих. А еще через три года на конвейер встанут электродвигатели.

Автопроизводители в настоящее время изучают условия нового проекта. Для них очень важно принимать участие в госпрограмме поддержки автопрома. Ведь автостроители за счет снижения себестоимости автомобилей могут разрабатывать гибкую ценовую политику и предоставлять клиентам выгодные условия для покупки машин, тем самым повышая объем своих продаж и, как следствие, доход.

Для нашей же страны это — возможность заимствовать зарубежные технологии производства агрегатов, которые в дальнейшем можно применять при разработке узлов отечественных автомобилей, а также привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику.

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы
7 декабря 2017
463


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы