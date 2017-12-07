Минпромторг подготовил новые условия программы господдержки автопрома

Первый шаг к реализацию программы по повышению локализации автомобилей российские власти сделали в 2005 году. Тогда автопроизводителей обязали организовать в нашей стране промсборку как минимум 25 000 автомобилей в год и постепенно увеличивать объемы выпускаемых машин. Компании, сумевшие за пять лет локализовать производство на 30%, получили таможенные скидки на ввоз автокомпонентов — они выплачивали всего 0—5% от отпускной цены вместо 20%.

Спустя шесть лет правительство ужесточило требования — к 2018 году автоконцерны должны повысить уровень локализации до 60%, а также наладить производство в нашей стране двигателей или коробок передач. На сегодняшний день с этой задачей справились лишь крупные компании, такие как альянс Renault-Nissan, Volkswagen и Ford Sollers.