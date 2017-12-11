Почему в следующем году легковые автомобили сильно подорожают

В Минпромторге доработали проект увеличения ставок утильсбора. Согласно документу, уже в 2018 году они поднимутся на 87—125% для легковых автомобилей, сообщает «КоммерсантЪ». Больше других это нововведение коснется тех автостроителей, которые импортируют свои машины, и тех, у кого производство в России налажено лишь частично.

Разумеется, повышение ставки отразится и на покупателях. По мнению экспертов, в обозримом будущем из-за повышения утилизационных сборов легковушки могут подорожать на 10—17%. А это, в свою очередь, приведет и к падению импорта. Автопроизводителям с целью сокращения расходов придется пересмотреть свои модельные ряды и прекратить поставки в нашу страну машин, пользующихся низком спросом.

Напомним, что утилизационные сборы появились в России после вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). Поначалу средства взимались лишь с импортеров, однако после иска нескольких компаний в суд ВТО, утильсбор распространили на все машины, независимо от того, где они собираются. При этом автостроителям, владеющим заводами на территории нашей страны, власти начали выплачивать завуалированные компенсации в виде субсидий на научно-исследовательские работы и прочие нужды.