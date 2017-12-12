Спортивные автомобили Audi будут оснащать электромоторами

Как сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Audi Sport Штефана Винкельмана, премьера первого электрического спорткара состоится в 2020 году. В течение следующих лет компания выпустит еще несколько машин с электрическими силовыми установками. Винкельман намекнул, что большая часть новинок будет представлять собой спортивные кроссоверы.

По словам руководителя Audi Sport, в компании не собираются заменять электрокарами автомобили на традиционном топливе. Наоборот — ингольштадтцы намерены в 2018—2020 годах представить публике несколько совершенно новых спорткаров, оснащенных турбодвигателями. Однако никаких подробностей об этих моделях Винкельман раскрывать пока не стал.