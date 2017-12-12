Как можно остаться без денег по пути из Беларуси в Польшу

Древний и красивый город на юго-западе Беларуси встретил нас ветерком и даже слегка припорошил снегом. Правда, менее зелеными газоны и кустарники в Бресте не стали. Как, собственно, и не побелел асфальт, который разве что немного покрылся влажной коркой.

Впрочем, за рулем Volkswagen Multivan этого и не заметить — автомобиль уверенно держит траекторию на мокрой дороге и не заставляет умываться собственным потом водителя и нервничать пассажиров даже при самом агрессивном заходе в поворот. Благодаря выверенным настройкам подвески и рулевого управления габаритный микроавтобус массой под три тонны ведет себя так же, как обычная легковушка. Он маневренный, послушный, своевременно и четко реагирующий на требования драйвера.