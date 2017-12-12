Как можно остаться без денег по пути из Беларуси в Польшу

Фото: Вячеслав Василенко
Оставив позади без малого 1500 километров, экипаж портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» продолжает свой путь в погоне за новогодней сказкой. Следующей остановкой нашего большого рождественского путешествия стал Брест, откуда до Европы рукой подать.
Вячеслав Василенко

Древний и красивый город на юго-западе Беларуси встретил нас ветерком и даже слегка припорошил снегом. Правда, менее зелеными газоны и кустарники в Бресте не стали. Как, собственно, и не побелел асфальт, который разве что немного покрылся влажной коркой.

Впрочем, за рулем Volkswagen Multivan этого и не заметить — автомобиль уверенно держит траекторию на мокрой дороге и не заставляет умываться собственным потом водителя и нервничать пассажиров даже при самом агрессивном заходе в поворот. Благодаря выверенным настройкам подвески и рулевого управления габаритный микроавтобус массой под три тонны ведет себя так же, как обычная легковушка. Он маневренный, послушный, своевременно и четко реагирующий на требования драйвера.

Пришло время немного расслабиться. Для тех, кто не планирует добраться до Польши без денег, просадив их в легализованных тут игровых залах и казино, рекомендуем окультуриться.

Например, посетить музей обороны на территории мемориального комплекса «Брестская крепость» или национальный парк «Беловежская пуща», где расположена местная резиденция Деда Мороза. Пожалуй, лучшего места для романтических прогулок и отдыха с детьми не найти. А если хотите погорячее, то самый модный, а вместе с тем развязный ночной клуб «Планета» ждет вас.

Не забудьте прошвырнуться по сувенирным лавкам и отобедать знаменитым белорусским борщом из свекольного кваса и прочими блюдами национальной кухни в местных корчмах. Голодными на границу с Польшей лучше не приезжать, ибо простоять на таможне можно около 7 часов. Если, конечно, никому не дать на лапу. Подробнее обо всех нюансах переезда через белорусско-польскую границу можно прочитать здесь.

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12 декабря 2017
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