Автомобили проекта «Кортеж» будет продавать компания Sollers

Серийное произодство машин на единой модульной платформе стартует в следующем году. Все автомобили, сошедшие с конвейера, поступят в автопарк Федеральной службы охраны (ФСО). В 2019-м, согласно плану, седаны, внедорожники, минивэны и лимузины проекта «Кортеж» появятся в свободной продаже — ими уже заинтересовались российские бизнесмены. Осуществлять реализацию транспортных средств будет новое совместное предприятие, организованное ФГУП «НАМИ» и компанией Sollers.

– Оказывать содействие НАМИ и помогать управлять проектом в качестве партнера будет компания Sollers, поскольку это не входит в компетенцию автомобильного института, отвечающего за разработку и начало производства, — приводит слова Дениса Мантурова Forbes.

Министр также отметил, что в Sollers уже приступили к созданию соответствующей инфраструктуры и формированию коллектива из тех специалистов, которые раньше работали в компаниях, специализирующихся на производстве, продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса. Задачами нового дистрибьютора станут изучение потенциального спроса на машины, оценка отзывов и реакции рынка на новые модели, а также выработка стратегии для увеличения объемов производства.