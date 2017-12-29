Спортивная LADA Vesta породнилась с Audi и Volkswagen

Вы удивитесь, но «заряженных» LADA Vesta будет целых две. Точнее, одна из них по меркам Волжского автозавода будет действительно горячей, а вторая — подогретой. Но куда более любопытным является тот факт, что названия этих версий будут в точности повторять те, что используются на автомобилях Volkswagen и Audi. Во всяком случае, эмблемы R и S-Line уже зарегистрированы АВТОВАЗом в «Роспатенте».

Кроме того, уже не секрет, что производство обеих новинок будет налажено на заводе в Ижевске. Помимо перенастроенной подвески, более эффективных тормозных механизмов и модернизированной коробки передач, самая спортивная из спортивных «Вест» в обозримом будущем получит ураганный 180-сильный бензиновый двигатель. По некоторым сведениям, речь идет о моторе объемом 1,8 литра, над которым серьезно поколдуют специалисты из LADA Sport.

Для тех, кому не обязательно взлетать, но хочется эффектно выглядеть — не в последнюю очередь благодаря «крутому» аэрообвесу — найдутся менее агрессивные движки. В частности, агрегат мощностью 140 «лошадей», заимствованный у LADA Kalina NFR, а также 122-сильный мотор, форсированный до 149 «скакунов».