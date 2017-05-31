Тест-драйв LADA Kalina NFR: «тазы валят» или валятся?

Фото: Денис Филатов
«Скрипят тормоза, дымятся колеса…», — герою песни парней из Comedy Club газелисту Анзору такое и не снилось. Любимый автомобиль кавказских регионов, да еще в заводском тюнинге от подразделения LADA Sport со спортивной подвеской! Да Фернандо Алонсо плакал бы, как младенец, случись ему прокатиться на такой по серпантину с местными таксистами. Ведь едет «заряженная» LADA весьма не дурно.
Мирон Горин

При этом LADA Kalina NFR — самая «злая» из серийных оспортивленных машин АВТОВАЗа (о гоночных способностях и умениях LADA Kalina Sport и LADA Granta Sport мы расскажем в следующих публикациях). Спортивный обвес приятен глазу. Все эти спойлера, юбки, заниженный до 147 мм дорожный просвет, воздухозаборники на капоте — просто ах!

Так и хочется перейти с обычного питания на спортивное, и начать бегать прямиком в тренажерный зал, чтобы гармонично смотреться с таким горячим и мускулистым хетчбэком.

Пока же корреспондент портала «АвтоВзгляд» только примерил на себя костюмчик пилота спорткара по-русски

Интерьер NFR довольно спартанский — жесткий пластик, не дорогие, но оспортивленные развитой боковой поддержкой седушки из экокожи. Впрочем, до спорт-кара серии WTCC машина все равно не дотягивает. Для этого отсюда надо выкинуть весь пластик, заменить разномастные кнопки тумблерами, установленными на лист из углепластика, и оставить голую приборную панель. Однако все это можно сделать самостоятельно, оставив суть автомобиля — его повадки и двигатель.

Для тех же, кто все-таки любит комфорт, здесь есть и кондиционер; и иной, в отличие от «гражданской» версии, более продвинутый по выводимым параметрам бортовой компьютер с большим ЖК-дисплеем; мультимедийная система с тачскрином, подогрев сидений и лобового стекла и даже обшитый кожей руль.

16-клапанный 136-сильный двигатель объемом 1,6 литра выдает 154 Нм крутящего момента и разменивает «сотку» за 9,2 секунды. Для повышения жесткости кузова и достижения спортивной управляемости мотор установлен на подрамник. А подвеску сменили на спортивную с новыми настройками стоек и амортизаторов, которые исключают даже минимальные крены и раскачку.

Разгон, торможение, снова ускорение — не болид, конечно, но право на жизнь LADA NFR вполне имеет. Причем, не пенсионную. А активную, юношескую, яркую, спортивную. Ровный рык двигателя и тяга — явно лучше рядовой Kalina — разбудили во мне спортсмена, до этого мирно дремавшего в уголке подсознания. Нет, честно. Даже азарт появился.

А вот и «змейка». LADA Kalina NFR проходит ее уверенно, а каждый новый маневр рулем — выверен и точен. Вываливаю на полигонную брусчатку — то еще испытание для подвески любого автомобиля. По ней NFR «прошлась» предсказуемо жестко. Ход подвески минимален, что, конечно же, сказывается на комфорте не в лучшую сторону. Но мы не забываем, для кого и зачем сделана эта LADA тольяттинским подразделением автогиганта LADA Sport.

Под скрип салонного пластика снова вываливаем на прямик. Форсированный двигатель любит высокие обороты. Раскручивается легко до 3000, затем следует уверенный подхват и вожделенная тяга аж до 6000 по тахометру. А какое удовольствие доставляет работа рычага коробки передач! Спортивный короткий ход с затрудненным включением — настройки приятные. Да и спортивные настройки трансмиссии сказываются на стремительности разгона, не ухудшая показатели расхода топлива — в городском цикле он составляет порядка 9,7 литров на сотню.

Ну, а теперь о грустном — о цене. Примите валидол, ибо LADA Kalina NFR стоит 850 000 рублей — на целых 410 000 дороже своей «гражданской» версии. Понятно, что для пенсионерских вояжей на дачу и обратно с дарами пресловутых шести соток цена неадекватная. Однако для еще неразбогатевшего молодого водителя-патриота, особенно если он с бензином в крови и с чистой кредитной историей, покупка этого автомобиля станет отличным вариантом. По крайней мере, пацаны оценят: «тачка не как у всех». А потом ведь не на бюджетных же корейцах «тошнить» в правом ряду, вводя свою фитоняшу в уныние отсутствием драйва и скучностью бытия…

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31 мая 2017
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