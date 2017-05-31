Тест-драйв LADA Kalina NFR: «тазы валят» или валятся?

При этом LADA Kalina NFR — самая «злая» из серийных оспортивленных машин АВТОВАЗа (о гоночных способностях и умениях LADA Kalina Sport и LADA Granta Sport мы расскажем в следующих публикациях). Спортивный обвес приятен глазу. Все эти спойлера, юбки, заниженный до 147 мм дорожный просвет, воздухозаборники на капоте — просто ах!

Так и хочется перейти с обычного питания на спортивное, и начать бегать прямиком в тренажерный зал, чтобы гармонично смотреться с таким горячим и мускулистым хетчбэком.

Пока же корреспондент портала «АвтоВзгляд» только примерил на себя костюмчик пилота спорткара по-русски…