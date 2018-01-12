General Motors выпустит машину без руля и педалей

Разработками беспилотных автомобилей в наши дни занимаются многие крупные компании — причем не только те, что специализируются на строительстве транспортных средств. По мнению производителей, за автономными машинами будущее. И хотя к появлению автопилотов пока не готовы ни дороги, ни законодательство, публике регулярно демонстрируют новые модели, управляющиеся без помощи человека. В скором времени свою версию представит и General Motors.

Беспилотный Cruise AV построен на базе электрокара Chevrolet Bolt. Машина укомплектована пятью лазерными дальномерами LiDAR, шестнадцатью камерами и двадцатью одним радаром. Информация, которую считывают устройства, передается компьютеру. Он в свою очередь не просто классифицирует окружающие объекты, но и предугадывает траекторию их дальнейшего движения. Искусственный интеллект способен принимать решения, учитывая дорожные и климатические условия.

Представители General Motors уже отправили запрос в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA) на использования таких автомобилей на дорогах общего пользования. Если все пойдет по плану, их начнут эксплуатировать уже в следующем году.