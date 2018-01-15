Почему АВТОВАЗ закончил 2017 год с убытком

Комментируя итоги работы своей компании за минувший год, президент АВТОВАЗа Николя Мор в интервью RSN заявил:

— Чистой прибыли нет. На чистую прибыль влияют проценты, которые платятся по кредитам. И проценты, который платит АВТОВАЗ по своим займам до сих пор достаточно сильно влияют на финансы. Финансовая ситуация в компании намного более здоровая, чем раньше. 15 февраля мы опубликуем результаты.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что ранее, оценивая результаты трех кварталов, Мор заявил, что производителю удалось выйти на положительную операционную маржу, и прогнозы на четвертый квартал также были оптимистичными. Действительно, АВТОВАЗу удалось продать за год 311 588 автомобилей, что позволило завоевать 20% всего рынка легковых автомобилй России. Если тенденция развития предприятия не изменится, что в 2018-м можно ожидать его выхода на безубыточность.