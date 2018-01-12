Итоги автомобильных продаж-2017: потрясающие взлеты и разочаровывающие провалы

Насколько устойчивым окажется поступательное движение рынка, сейчас с уверенностью не берется предсказывать никто. Даже оптимистичный как правило комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) «не готов представить какой-либо определенный прогноз на предстоящий бизнес-год». Вот и глава комитета Йорг Шрайбер российские перспективы описывает крайне уклончиво:

– Рынку предстоит долгий путь возвращения к его прежнему размеру, но первый и очень важный шаг в правильном направлении сделан.

На этот раз и мы не будем вдаваться в бесплодное прогнозирование — тем более, что пока не до конца ясны шаги, которые намерено предпринять государство по стимуляции автомобильной индустрии и введению новых налогов. Да и задача перед нами все-таки стоит совсем другая.