Итоги автомобильных продаж-2017: потрясающие взлеты и разочаровывающие провалы

Фото: www.caranddriver.com
Закончился первый посткризисный год. После четырех лет непрерывного падения продажи легковых и легких коммерческих автомобилей наконец-то поползли вверх. Впрочем, не все производители смогли переломить негативную тенденцию. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, какие из автомобильных брендов в 2017 году росли быстрее рынка, а какие оказались в числе отстающих.
Вадим Устинов

Насколько устойчивым окажется поступательное движение рынка, сейчас с уверенностью не берется предсказывать никто. Даже оптимистичный как правило комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) «не готов представить какой-либо определенный прогноз на предстоящий бизнес-год». Вот и глава комитета Йорг Шрайбер российские перспективы описывает крайне уклончиво:

– Рынку предстоит долгий путь возвращения к его прежнему размеру, но первый и очень важный шаг в правильном направлении сделан.

На этот раз и мы не будем вдаваться в бесплодное прогнозирование — тем более, что пока не до конца ясны шаги, которые намерено предпринять государство по стимуляции автомобильной индустрии и введению новых налогов. Да и задача перед нами все-таки стоит совсем другая.

Фото: Ravon

За прошлый год объемы продаж автомобилей в России выросли на 11,9%, достигнув уровня в 1 595 737 экземпляров, что вывело страну на пятое место в Европе. Из пяти десятков официально представленных у нас брендов лучше, чем в среднем по стране, сработали 23 марки — то есть, чуть меньше половины.

Естественно, мы не собираемся превозносить результаты компаний, у которых была крайне низка прошлогодняя база. Вот, скажем, Genesis умудрился продемонстрировать рост на 2141% за счет того, что в 2016-м было продано всего 46 машин марки.

Из прочих же брендов, пристраивающих хотя бы по 100 автомобилей в месяц, по-хорошему Из прочих же брендов, пристраивающих хотя бы по 100 автомобилей в месяц, по-хорошему удивил Ravon. За счет ввода новых моделей и вменяемых цен ему удалось поднять реализацию на 733% — до 15 078 единиц! Mitsubishi смогла увеличить продажи на 45% до 24 325 штук, а Honda — на 39% до 2435 авто. В пятерку самых динамичных вошли также Peugeot c 37% роста и Datsun c 31%.

Хуже всех в прошлом году чувствовала себя компания Geely. Она продала в два раза меньше автомобилей, чем в 2016-м, то есть, всего 2 234 штуки. Вторым откровенным неудачником стала Audi, число клиентов которой сократилось на 18% до 16 878 человек.

Фото: LADA

Третий, кому не повезло — отечественный УАЗ, ибо 41 6232 реализованных внедорожника означают падение на 15%. Нишевый Porche также вряд ли порадовал своих руководителей: он ушел на 8% в минус, его продажи составили 4578 экземпляра. Пятое место среди неудачников поделили Land Rover и Lifan, просевшие каждый на 3%.

Из десяти самых востребованных на российском рынке марок семь вышли в плюс. При этом KIA и Volkswagen продемонстрировали рост, в два раза превышающий средний по стране — 22% и 21% соответственно. На 18% расширил аудиторию Ford, на 17% — LADA и Renault, на 12% — Skoda. Hyundai и Nissan сработали хуже рынка, но все-таки в плюс. А вот Toyota умудрилась реализовать всего на 330 автомобилей больше, чем в 2016 году — всего 94 238 штук. В результате — 0% роста, хотя японской компании и удалось сохранить за собой пятую строчку по объемам продаж. Десятым оказался уже упоминавшийся УАЗ.

Таковы вкратце общие результаты, продемонстрированные автомобильными брендами в минувшем году. Материалы с более детальным анализом наш портал опубликует чуть позже.

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12 января 2018
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