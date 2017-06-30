АВТОВАЗ увеличит производство своих машин на 20%

– Мы ожидаем роста рынка в 2017 году на 5—10%, продажи LADA вырастут более чем на 10%. Общий объем производства в этом году вплотную приблизится к 500 тысячам автомобилей, — приводит слова главы АВТОВАЗа агентство «Прайм».

Николя Мор рассказал, что по прогнозам аналитиков российские продажи автомобилей LADA в нынешнем году выйдут на уровень свыше 290 000 машин, в то время как с конвейера сойдут порядка 495 000 (включая Renault, Nissan и Datsun) — а это на 21% больше, нежели в 2016-м.

Напомним, что на сегодняшний день LADA — самая популярная автомобильная марка у наших соотечественников. За период с января по май новенькими тольяттинскими изделиями обзавелись 112 835 человек, что на 10%, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом бестселлером АВТОВАЗа по-прежнему является Granta (33 444 проданных машин в январе-мае), которая в общем зачете занимает вторую строчку, уступая лишь KIA Rio. Кроме того, высоким спросом у автомобилистов пользуются седан Vesta (27 986 реализованных автомобилей), а также псевдокроссовер XRAY (12 692 экземпляра).