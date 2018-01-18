В России начали обкатку автомобилей проекта «Кортеж»

Научный центр «НАМИ» выпустил первую партию машин, разработанных на единой модульной платформе. Автомобили передали в спецгараж, где ведется обкатка новых авто и поиск заводских дефектов. Кроме того, начались тренинги для водителей по управлению транспортными средствами проекта «Кортеж» — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на собственные источники.

Как отметил собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным, подготовка автомобилей для первых лиц государства — это сложный процесс, на который уйдет не один месяц. Значительную часть времени занимает оформление всей необходимой документации. Он добавил, что согласно планам, машины проекта «Кортеж» представят широкой общественности в мае. Чуть раньше они поступят в Федеральную службу охраны РФ.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что глава Минпромторга Денис Мантуров объявил ориентировочные цены на автомобили проекта «Кортеж». По его словам, машины будут стоить примерно на 15% дешевле, нежели премиальные Mercedes-Benz S-класса и BMW 7-й серии