Как доказать, что тебя подрезали

Судя по отзывам в сети, подобное случается регулярно. Причем почти всегда виновник, спровоцировавший ДТП, в котором пострадали невинные люди и имущество, без зазрения совести едет дальше. Ведь формально он вышел сухим из воды, потому что его машина осталась целой и невредимой, а значит, с произошедшей аварией его ничто не связывает. Нет повреждений — нет доказательств вины.

В данном случае провалы в законодательной базе и нечеткие формулировки играют таким деятелям на руку. Привлечь скрывшегося лихача к ответственности будет крайне трудно при отсутствии видеозаписей с регистратора или уличных камер наблюдения. Ситуацию могут спасти только свидетели, но и здесь не все так просто, хотя в судебной практике есть прецедент.