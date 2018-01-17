Как доказать, что тебя подрезали

Фото www.carmagazine.co.uk
Наверняка любой водитель попадал в ситуацию, когда его лихо подрезали, и он на своей шкуре смог оценить опасность таких экстремальных маневров. Хорошо, если при этом хватило реакции и опыта, чтобы выйти из опасного положения, но зачастую чужая наглость или рассеянность приводит к серьезным и даже фатальным последствиям.
Иван Флягин

Судя по отзывам в сети, подобное случается регулярно. Причем почти всегда виновник, спровоцировавший ДТП, в котором пострадали невинные люди и имущество, без зазрения совести едет дальше. Ведь формально он вышел сухим из воды, потому что его машина осталась целой и невредимой, а значит, с произошедшей аварией его ничто не связывает. Нет повреждений — нет доказательств вины.

В данном случае провалы в законодательной базе и нечеткие формулировки играют таким деятелям на руку. Привлечь скрывшегося лихача к ответственности будет крайне трудно при отсутствии видеозаписей с регистратора или уличных камер наблюдения. Ситуацию могут спасти только свидетели, но и здесь не все так просто, хотя в судебной практике есть прецедент.

Верховный суд наказал водителя, который подрезал чужой автомобиль, спровоцировав тем самым ДТП, и целехоньким покинул место происшествия. В ответ на иск пострадавшего, суд в Санкт-Петербурге признал лихача участником аварии, который обязан был остаться на месте ДТП. Однако тот не согласился с формулировкой и стал оспаривать судебное постановление в разных инстанциях, дойдя до Верховного суда. Главный аргумент сводился к тому, что на его машине отсутствуют какие-либо повреждения.

Пострадавшего спасли свидетели, которые подтвердили вину водителя, совершившего опасный маневр. В итоге Верховный суд согласился с решениями нижестоящих инстанций и признал, что ДТП находится в прямой причинно-следственной связи с действиями скрывшегося водителя. А то обстоятельство, что он стал участником аварии, обязывало его остановить автомобиль и сообщить об аварии в полицию в соответствии с пунктом 2.5 ПДД.

Однако юристы предупреждают, что несмотря на прецедент доказать вину водителя, подрезавшего чужое авто, крайне сложно даже при наличии свидетелей. Мы не англосаксы, а в российской судебной практике прецедент не является неоспоримым основанием для принятия решений. Поэтому при спорных ситуациях, возникших из-за расплывчатых формулировок закона, судьи могут выносить диаметрально противоположные вердикты, руководствуясь личным опытом.

С другой стороны, если наши суды признают такой прецедент и начнут на него опираться, то наверняка появятся желающие на этом заработать, и последует новая волна подстав и разводов. Ведь авария без столкновения с виновником идеально вписывается в мошеннические схемы. К тому же, если на маневрирующего водителя возложат дополнительную ответственность, то за жертву может сойти каждая пугливая блондинка, которая шарахается от самых безобидных перестроений.

Если вас подрезают, не следует торопиться дергать руль в сторону, чтобы сменить полосу движения или выехать на обочину. В этом случае вы можете сами кого-то подрезать или улететь в кювет. Выход один — только тормозить, оставаясь в своей полосе. А если столкновения избежать невозможно, то следуйте схеме, известной каждому опытному водителю: смело бейте виновную машину.

автоправо, штрафы, суд, группа разбора, ПДД, ущерб, возмещение ущерба, авария, ДТП, дорога, трасса, ГИБДД
17 января 2018
559


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы