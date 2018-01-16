Штраф за отсутствие полиса ОСАГО увеличат в несколько раз

Согласно данным Министерства финансов РФ, средняя стоимость полиса ОСАГО по состоянию на первую половину прошлого года составляет 5800 рублей, в то время как штраф за его отсутствие — всего 800 рублей. К тому же при оплате в течение первых двадцати дней с момента вынесения постановления сумма взыскания еще и делится пополам. С целью экономии денежных средств все больше автовладельцев предпочитают ездить без страховки.

А ведь если у виновника ДТП нет полиса, второй водитель лишается возможности отремонтировать свою машину за счет страховой компании спровоцировавшего аварию автомобилиста. И чтобы добиться возмещения средств за восстановление транспортного средства через суд пострадавшему автовладельцу приходится тратиться на экспертизы и услуги адвоката. Не говоря уж о сроках, которые могут растянуться на несколько месяцев, и потраченных нервах.

– Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает такую инициативу, потому что те 800 рублей, которые сегодня установлены законодательством, совершенно не являются карательной мерой, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» президент РСА Игорь Юргенс. — Около 1 млн. автовладельцев, по нашим оценкам, ездят без полиса. Им проще заплатить штраф в 800 рублей, чем заключать договор за несколько тысяч рублей. Предлагаемый размер штрафа вполне разумен…

При этом, правда, г-н Юргенс забыл упомянуть, почему многие автовладельцы предпочитают не покупать ОСАГО, А причина проста: невроятно заниженные суммы выплат и некачественный ремонт.