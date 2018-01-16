Штраф за отсутствие полиса ОСАГО увеличат в несколько раз

Фото: Московский Комсомолец
Госдума рассмотрит законопроект об увеличении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО с 800 до 5000 рублей. По мнению авторов документа, такая мера необходима, поскольку сейчас многие автомобилисты отказываются от приобретения страховки ввиду ее высокой стоимости.
Виктория Базылева

Согласно данным Министерства финансов РФ, средняя стоимость полиса ОСАГО по состоянию на первую половину прошлого года составляет 5800 рублей, в то время как штраф за его отсутствие — всего 800 рублей. К тому же при оплате в течение первых двадцати дней с момента вынесения постановления сумма взыскания еще и делится пополам. С целью экономии денежных средств все больше автовладельцев предпочитают ездить без страховки.

А ведь если у виновника ДТП нет полиса, второй водитель лишается возможности отремонтировать свою машину за счет страховой компании спровоцировавшего аварию автомобилиста. И чтобы добиться возмещения средств за восстановление транспортного средства через суд пострадавшему автовладельцу приходится тратиться на экспертизы и услуги адвоката. Не говоря уж о сроках, которые могут растянуться на несколько месяцев, и потраченных нервах.

– Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает такую инициативу, потому что те 800 рублей, которые сегодня установлены законодательством, совершенно не являются карательной мерой, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» президент РСА Игорь Юргенс. — Около 1 млн. автовладельцев, по нашим оценкам, ездят без полиса. Им проще заплатить штраф в 800 рублей, чем заключать договор за несколько тысяч рублей. Предлагаемый размер штрафа вполне разумен…

При этом, правда, г-н Юргенс забыл упомянуть, почему многие автовладельцы предпочитают не покупать ОСАГО, А причина проста: невроятно заниженные суммы выплат и некачественный ремонт.

Фото: Московский Комсомолец

В распоряжении RT оказался документ, который разработал Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Если законопроект в дальнейшем будет одобрен Госдумой, штраф за отсутствие полиса ОСАГО составит не 800 рублей, как сейчас, а 5000. Депутат уверен, что подобная мера заставит автомобилистов озаботиться приобретением страховки, ведь сумма штрафа станет сопоставимой со стоимостью полиса.

Впрочем, далеко не все общественники придерживаются такого же мнения. К примеру, юрист Лев Воропаев утверждает, что в некоторых российских регионах цены на полисы ОСАГО слишком высокие, и не все автомобилисты могут себе их позволить. По словам координатора общества «Синие ведерки» Петра Шкуматова, многие автовладельцы отказываются от покупки страховки, так как продавцы навязывают дополнительные совершенно ненужные продукты. А таксисты и вовсе не могут обзавестись полисом — страховщики им отказывают в связи с высокой аварийностью. Общественники убеждены, что прежде, чем повышать штрафы, правительству необходимо навести порядок: в частности, урегулировать цены на ОСАГО.

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16 января 2018
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