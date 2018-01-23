Почему Lifan остается самым популярным китайским брендом в России

Бренду удалось реализовать у нас 16 964 машины и увеличить свою рыночную долю до 1,3% (ближайший конкурент — Chery, пристроила около 6000 авто). Любопытно при этом, что марка остается лидером среди китайских автопроизводителей в России уже 7-й год подряд. Напомним, что сегодня «Лифан» продает у нас пять моделей — три SUV и два седана. При этом особой популярностью у россиян пользуются кроссоверы Lifan Х60 и Х50 — в минувшем году было продано 7371 и 4778 авто соответственно.

При этом, на взгляд ряда автоэкспертов, успех Lifan в нашей стране объясняется просто — это одна из немногих китайских компаний, позволяющая себе активно демпинговать. Что касается технической составляющей ее машин и качества их сборки, то они все еще оставляют желать лучшего и на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд» значительно уступают аналогам других китайских компаний, представленных в России. Однако, повторимся, ценовая политика бренда делает их более конкурентоспособными.