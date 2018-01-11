Китайская Chery усиливает свое присутствие в России

Для сравнения: в дилерскую сеть АВТОВАЗа входит 300 компаний, сумевших продать в минувшем году 312 000 тольяттинских машин. Партнеры «Чери» реализовали только 5905 автомобилей, что не мешает, как мы видим, китайцам создавать новые плацдармы для своей автоэкспансии. Иначе говоря, в Chery считают, что рост продаж в 24% по отношению к предыдущему году свидетельствует о все большем интересе россиян к бренду и готовятся чуть ли не к ажиотажному спросу.

Напомним, что на сегодняшний день линейка марки состоит исключительно из кроссоверов и включает в себя три модели — полноразмерный Tiggo 5, среднеразмерный Tiggo 3 и компактный Tiggo 2. Однако уже в этом году к ним присоединятся абсолютно новые Tiggo 4 и Tiggo 7. При этом «четверка» займет место в линейке между среднеразмерным Tiggo 3 и полноразмерным Tiggo 5. А «семерка» станет самым большим кроссовером в модельном ряду китайской марки. Возможно, что именно с серьезным пополнением модельного ряда и связано расширение дилерской сети.

На сегодняшни же день локомотивом продаж является кроссовер Chery Tiggo 3, на долю которого пришлось 45% от общего объема продаж в 2017 году. Успех Chery Tiggo 3 обеспечен репутацией предшественника — модели Tiggo FL.