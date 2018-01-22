Куда девать старые шины

Фото www.wikipedia.org
Обычно использованные покрышки стараются по возможности оставлять в шиномонтаже. Кто-то из делает них клумбу на даче, но чаще всего их кидают в мусорный контейнер, а что с ними произойдет дальше — неважно.
Иван Флягин

Между тем резина разлагается не менее 100 лет, отравляя почву. Если ее сжечь, то ядовитые вещества попадают в атмосферу. Как известно, загрязнение окружающей среды у нас наказуемо, но мизерный штраф от 1000 до 2000 рублей вряд ли остановит рядового автолюбителя. А вот юридическое лицо, согласно пункту 8.2 КоАП, заплатит за такую «утилизацию» от 100 000 до 200 000 рублей и его деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.

В России, в отличие от Западной Европы, отлаженная государственная система утилизации отработанных покрышек отсутствует. Но, как выяснилось, большой проблемы сдать их на переработку в настоящее время нет. В большинстве крупных городов старую резину принимают частные организации, использующие ее для вторичного производства. Чаще всего она измельчается в крошку и применяется для изготовления тех же самых шин, либо других резиновых изделий. Кстати, при переработке одной тонны старых покрышек получается около 600 кг вторсырья, использующегося потом для создания новых.

Интернет пестрит объявлениями от организаций, которые принимают бэушные шины от легковушек и грузовиков поштучно и бесплатно, хотя до сих пор встречаются конторы, скупающие их за деньги. Тариф в зависимости от региона и размера покрышки колеблется в пределах 50 — 300 рублей. За резину с шипами обычно берут дороже, так как железные штыри приходится удалять с помощью подручного инструмента. По этой причине в некоторых пунктах приема такие покрышки могут не взять вообще.

Прием резины оптом в любом случае обойдется в копеечку. В зависимости от региона и удаленности от перерабатывающего завода тонну покрышек вывезут за 1000—2500 рублей. Так что каждый автолюбитель, вставая перед выбором, куда деть отработанные шины, может потратить время и отвезти их на переработку в пункт приема, или же бросить на ближайшей помойке. В последнем случае они уже точно не попадут на утилизацию, и от них пострадают наши внуки. Кстати, каждый год в мире выходит из строя семь миллионов тонн автомобильных покрышек, и только 23% из них утилизируется. Остальные десятилетиями гниют в земле.

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22 января 2018
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