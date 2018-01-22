Куда девать старые шины

Между тем резина разлагается не менее 100 лет, отравляя почву. Если ее сжечь, то ядовитые вещества попадают в атмосферу. Как известно, загрязнение окружающей среды у нас наказуемо, но мизерный штраф от 1000 до 2000 рублей вряд ли остановит рядового автолюбителя. А вот юридическое лицо, согласно пункту 8.2 КоАП, заплатит за такую «утилизацию» от 100 000 до 200 000 рублей и его деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.

В России, в отличие от Западной Европы, отлаженная государственная система утилизации отработанных покрышек отсутствует. Но, как выяснилось, большой проблемы сдать их на переработку в настоящее время нет. В большинстве крупных городов старую резину принимают частные организации, использующие ее для вторичного производства. Чаще всего она измельчается в крошку и применяется для изготовления тех же самых шин, либо других резиновых изделий. Кстати, при переработке одной тонны старых покрышек получается около 600 кг вторсырья, использующегося потом для создания новых.