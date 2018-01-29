Автомобили Genesis сильно подорожали в России

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в прошлом году в пользу автомобилей с шильдиком Genesis сделал выбор 1031 россиянин. По сравнению с январем-декабрем года предыдущего, когда дилеры сумели реализовать всего 46 машин, продажи «премиального» суббренда компании Hyundai взлетели аж на 2141%.

Конечно, учитывая, что общий объем отечественного авторынка в 2017-м составил 1,6 млн. единиц, результаты корейской марки кажутся смешными. Тем не менее, производитель гордится своим достижением и «благодарит» поклонников бренда переписанными в большую сторону ценниками.

Теперь за Genesis G80 в базовом исполнении Business дилеры попросят не менее 2 650 000 рублей — цена модели увеличилась на 100 000 целковых. Флагманский G90 подорожал сразу на 300 000 рублей — этим седаном можно обзавестись, заплатив не менее 4 775 000 «деревянных», сообщает агентство «Автостат».

Напомним, что на сегодняшний день модельный ряд Genesis представлен двумя автомобилями — G80 и G90. Ожидается, что в первой половине нынешнего года к ним присоединится и G70, премьера которого состоялась в октябре 2017-го. Ранее портал «АвтоВзгляд» также писал, что до 2021-го корейцы выпустят еще шесть машин — в их числе кроссовер и роскошное спортивное купе.