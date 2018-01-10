Hyundai выпустит конкурента Ferrari и Porsche

Фото: www.wheelsmag.com.au
В Hyundai продолжают работу над суперкаром, который, по словам представителей компании, сможет конкурировать с автомобилями Ferrari и Porsche. Вероятнее всего, новинку выпустят под маркой Genesis — «премиальным» суббрендом Hyundai.
Виктория Базылева

Информация о том, что модельный ряд Genesis пополнится суперкаром, появилась еще два года назад. Тогда об этом проекте журналистам рассказал вице-президент по корпоративному и продуктовому планированию Hyundai Motor America Майк О’Брайен.

До сих пор никаких подробностей о будущем конкуренте Ferrari и Porsche не было. И вот, наконец, шеф-дизайнер Hyundai Люк Донкервольке и руководитель отдела исследований и разработок Янг У Чхоль поделились некоторыми новостями.

В интервью изданию Wheels представители компании подтвердили, что работа над суперкаром ведется — проект не закрыт и не приостановлен. Машина будет представлять собой двухместное купе, оснащенное гибридной силовой установкой и системой заднего привода. В состав агрегата войдет бензиновый двигатель, мощность которого не уточняется, и несколько электромоторов.

Даже ориентировочные сроки премьеры суперкара Genesis пока не называются. Очевидно, что новинку представят публике еще не скоро.

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10 января 2018
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