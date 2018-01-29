Toyota анонсировала выпуск трех новых внедорожников

Видимо, не слишком усердно прятала свои новинки Toyota. При детальном изучении снимка не сложно разобраться, что на нем изображены уже знакомые потребителям пикапы Tundra и Tacoma, а также внедорожник 4Runner — понятное дело, в свежих версиях. Впрочем, все подробности японцы обещали раскрыть буквально через несколько дней — 8 февраля.

К счастью или к сожалению, но ни один из этих «проходимцев» на нашем рынке не представлен. Российским поклонникам Toyota приходится довольствоваться пикапом Hilux, а также новым внедорожником Fortuner и старыми добрыми Land Cruiser 200 и Prado.

А из ближайших громких новинок у нас ожидается новая Toyota Camry. Подробности о свежем бизнес-седане можно прочитать здесь.