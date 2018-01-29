Toyota анонсировала выпуск трех новых внедорожников

В преддверии очередного моторшоу в Чикаго, японцы опубликовали фотографию с изображением трех новых автомобилей. Правда, на самом деле эти автомобили совсем не новые, да и россиянам о них можно даже не мечтать.
Вячеслав Василенко

Видимо, не слишком усердно прятала свои новинки Toyota. При детальном изучении снимка не сложно разобраться, что на нем изображены уже знакомые потребителям пикапы Tundra и Tacoma, а также внедорожник 4Runner — понятное дело, в свежих версиях. Впрочем, все подробности японцы обещали раскрыть буквально через несколько дней — 8 февраля.

К счастью или к сожалению, но ни один из этих «проходимцев» на нашем рынке не представлен. Российским поклонникам Toyota приходится довольствоваться пикапом Hilux, а также новым внедорожником Fortuner и старыми добрыми Land Cruiser 200 и Prado.

А из ближайших громких новинок у нас ожидается новая Toyota Camry. Подробности о свежем бизнес-седане можно прочитать здесь.

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29 января 2018
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